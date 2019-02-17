Samsun'da zincirleme kaza

SAMSUN, (DHA)

Samsun’un Atakum ilçesinde 5 aracın karıştığı kazada, 3’ü ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Atakum ilçesi, Güzelyalı Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Atakum'dan İlkadım'a yönüne giden otomobil sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle 5 araç çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralanırken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazada yaralanan 5 kişiden 3'ünün durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, ekiplerin temizleme çalışmasının ardından ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.