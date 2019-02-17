Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
102715
ALTIN
223.931
DOLAR
5.2843
STERLİN
6.7852
EURO
5.9542
Samsun'da zincirleme kaza
Son Dakika
Samsun'da zincirleme kaza
Van'da PKK operasyonu
Son Dakika
Van'da PKK operasyonu
13 maddelik yasa teklifi kabul edildi
Son Dakika
13 maddelik yasa teklifi kabul...
EY.Malatyaspor-Beşiktaş: 1-2
EY.Malatyaspor-Beşiktaş: 1-2
‘Gediz Deltası UNESCO Dünya Doğa Mirası olarak kabul edilmeli’
‘Gediz Deltası UNESCO Dünya Doğa...

Samsun'da zincirleme kaza

Samsun'da zincirleme kaza: 5 yaralı

Samsun'da zincirleme kaza

Samsun'da zincirleme kaza: 5 yaralı

17 Şubat 2019 Pazar 10:40
0 Okunma
Samsun'da zincirleme kaza

SAMSUN, (DHA) 

Samsun’un Atakum ilçesinde 5 aracın karıştığı kazada, 3’ü ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Atakum ilçesi, Güzelyalı Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Atakum'dan İlkadım'a yönüne giden otomobil sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle 5 araç çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralanırken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazada yaralanan 5 kişiden 3'ünün durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, ekiplerin temizleme çalışmasının ardından ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
SamsunKaza
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Van'da PKK operasyonu
Van'da PKK operasyonu
Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli
Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli
Jandarmadan helikopterle köy ziyaretleri
Jandarmadan helikopterle köy ziyaretleri
Sivas'ta FETÖ şüphelisi 3 doktor adliyede
Sivas'ta FETÖ şüphelisi 3 doktor adliyede
Kızılırmak'ı kirleten firmaya 72 bin liralık ceza
Kızılırmak'ı kirleten firmaya 72 bin liralık ceza
Çanakkale'de 40 kaçak yakalandı
Çanakkale'de 40 kaçak yakalandı
Adana'da müze inşaatındaki iskele çökmesiyle ilgili soruşturma
Adana'da müze inşaatındaki iskele çökmesiyle ilgili soruşturma
Meriç Nehri'nden botla geçirilen 250 kilo skunk bulundu
Meriç Nehri'nden botla geçirilen 250 kilo skunk bulundu
İşsizlik yüzde 12.3’e yükseldi
İşsizlik yüzde 12.3’e yükseldi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ