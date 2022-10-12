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Şampiyon atın 2 yavrusu, rekor fiyatla satıldı

12 Ekim 2022 Çarşamba 13:40
Şampiyon atın 2 yavrusu, rekor fiyatla satıldı

ANKARA - Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), yılın ikinci elit tay satışında tarihinin rekorunu kırdı. Şampiyon Özgünhan'ın yavruları 'Akatahan' 2 milyon TL, 'Ahen Tay' ise 1 milyon 200 bin TL'ye satılırken, 15 tayın satışından toplam 10 milyon 220 bin TL gelir elde edildi.

Safkan Arap atı yetiştiriciliğini Osmanlı’dan bu yana sürdüren ve kayıt altındaki gen kaynağı açısından dünyanın en köklü kuruluşu olan TİGEM, 2022 yılının ikinci elit tay satışını, İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda yaptı. Safkan Arap atı varlığı olarak dünyada 1'inci sırada yer alan TİGEM tarafından gerçekleştirilen müzayedede, Malatya/Sultansuyu Tarım İşletmesi yetiştirmesi 15 elit safkan satıldı.



Satışın en yüksek fiyatla alıcı bulan tayı şampiyon Özgünhan’ın yavruları 'Akatahan' ve 'Ahen Tay' oldu. 'Akatahan', Mehmet Yıldız tarafından 2 milyon TL'ye, 'Ahen Tay' ise Mücahit Yıldızhan tarafından 1 milyon 200 bin TL'ye satın alındı. TİGEM'in en yüksek fiyatlı satışı daha önce 1 milyon 200 bin TL ile 'Cevher Tay' olmuştu. 'Akatahan', 2 milyon TL'ye satılarak bu rekoru kırmış oldu. Müzayedede 15 safkan, ortalama 681 bin TL fiyatla alıcı bulmuş oldu. Böylece toplam 10 milyon 220 bin TL ile rekor gelir elde edildi. TİGEM, bu müzayede ile 'toplam satış geliri', 'satış ortalaması' ve 'en yüksek bedelle alıcı bulan tay' kategorilerinde tarihi rekora imza attı.


TİGEM Genel Müdür Yardımcısı Ergün Erol, satışa ilişkin yaptığı değerlendirmede, Arap atçılığı yetiştirilmesi ve ıslahında dünya lideri konumunda olan TİGEM’in gerçekleştirilen satışlarda elde ettiği başarısında at sahiplerinin de büyük payı olduğunun altını çizdi. Erol, TİGEM’in tüm faaliyetlerinde olduğu gibi atçılık faaliyetlerinde de sabırla, büyük bir özveri gösteren ve emek harcayan ekibine teşekkür etti. 

TİGEM’in 2022 yılında düzenleyeceği son elit tay satışında, Anadolu Tarım İşletmesi yetiştirmesi taylar, 25 Ekim Salı günü İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda düzenlenecek ihaleyle camianın beğenisine sunulacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Şampiyon AtRekor FiyatSatış
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