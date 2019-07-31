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Salatalığın kilosunun 20 kuruşa düşmesini protesto ettiler

Mersin'in Erdemli ilçesinde, salatalığın kilosunun tarlada 20 kuruşa düşmesinin ardından üreticiler satamadıkları ürünleri çöpe ve yollara dökerek fiyatları protesto etti.

Salatalığın kilosunun 20 kuruşa düşmesini protesto ettiler

Mersin'in Erdemli ilçesinde, salatalığın kilosunun tarlada 20 kuruşa düşmesinin ardından üreticiler satamadıkları ürünleri çöpe ve yollara dökerek fiyatları protesto etti.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 12:14
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Salatalığın kilosunun 20 kuruşa düşmesini protesto ettiler

MERSİN - Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin beraberinde oda Genel Sekreteri Aydın Çiftçi ve yönetim kurulu üyesi Akif Kar ile birlikte salatalık üreticilerini ziyaret ederek, seralarında incelemelerde bulundu. Ziyaret sırasında ilçenin yüksek kesimlerinde bulunan Güzeloluk, Harfilli ve Kızılen mahallelerindeki salatalık üreticileri, salatalık fiyatlarının 20 kuruşa düşmesi ve alıcılarının olmaması nedeniyle topladıkları salatalıkları çöpe, yola ve besledikleri hayvanların önüne dökerek salatalık fiyatlarını protesto etti.

SALATALIK ALICISI KALMADI

Ziraat Odası Başkanı Şahin, "Yaz aylarında ilçemizin yüksek kesimlerinde örtü altında yaklaşık bin 200 dönüm arazi üzerinde salatalık yetiştiriciliği yapılıyor. Salatalık üreticilerimiz hasat yapmaya başlamasına karşın salatalık fiyatlarının bir anda 20 kuruşa düştü. Alıcının olmaması nedeniyle çiftçilerimiz perişan oldu. Salatalık serada kalmasın diye toplayan üreticilerimiz, satamadıklarını çöpe ve besledikleri hayvanların önüne dökerek arazilerini temizlemeye çalışıyor. Bin bir emekle yetiştirdikleri ve masraf ettikleri ürünlerinin para etmemesi nedeniyle çiftçilerimiz zor durumda. Yetkililerimizden yardım bekliyoruz" dedi.

‘MASRAFI DAHİ KARŞILAYAMADIK’

Güzeloluk Mahallesi'nde 3 dönüm serası bulunan ve bu alanda salatalık üreticiliği yapan Mustafa Gülşen ise, "Salatalık yetiştirelim, ekmek paramızı çıkaralım dedik ama bırakın kâr etmeyi masrafımızı dahi çıkaramadık. Salatalığımızın hasadına yeni başladık ama şimdi alıcı dahî yok. Gübresi, ilacı, emeği her şeyi bize zarar olarak döndü. Şu salatalıkların sofralarda olması gerekirken çöpe gidiyor. Artık bu sorunların ülkemizde olmaması gerekiyor" diye konuştu.

‘TÜCCAR SALATALIK TOPLAMAYIN DİYOR’

Harfilli Mahallesi'nde salatalık üreticiliği yapan Ahmet Doğaner de şikâyetlerini şu sözlerle dile getirdi: "Biz çiftçiler ürettiklerimizle ekmeğimizi çıkartıyoruz. Ama şu an salatalıklarımızı alan dahi yok. Salatalıkları sattığımız tüccarlarımız bizi arıyor ve toplamayın diyor. Salatalıkları toplamasak seralarımız mahvolacak. Bizler de toplayıp çöpe döküyoruz. İlaç, gübre, işçilik para ama salatalık para etmiyor. Biz nasıl geçineceğiz?"

Kızılen Mahallesi’nde salatalık üreticisi olan Veli Gök, üretici olarak sabırlarının kalmadığını vurgulayarak, "Ürettiğini dahi satamaz duruma geldi. Gübre 350 TL, bir kilo ilaç 200 TL ama salatalık 20 kuruş. 7 kilo salatalık satacaksın bir çay içeceksin. Böyle bir durum olabilir mi? Seramızın masrafını dahi çıkartamıyoruz. Tarım sulama suyumuzun elektrik parasını ödeyemez duruma geldik. Artık yeter bu soruna çözüm bulunsun" dedi.

Anahtar Kelimeler:
SalatalıkProtestoMersin
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