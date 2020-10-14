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Sahte içkiden avukatın ölümü… 3 şüpheli adliyeye sevk edildi

Kartal'da sahte içkiden hayatını kaybeden 36 yaşındaki avukat Hakkı Oğuzcan Şahinoğlu'nun ölümüne ilişkin gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

14 Ekim 2020 Çarşamba 15:45
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Sahte içkiden avukatın ölümü… 3 şüpheli adliyeye sevk edildi

İSTANBUL - Avukat Hakkı Oğuzcan Şahinoğlu, sahte içkiden zehirlenerek kaldırıldığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti. Avukat Şahinoğlu'nun ölümünün ardından harekete geçen Cinayet Büro Amirliği ekipleri sahte içki satışı yaptığı tespit edilen üç kişiyi gözaltına aldı. Cinayet Büro Amirliğince gözaltına alınan 3 şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. İfadeleri alınan Anıl Orkun İ. , Güngör G. ve Yavuz Ö. şubedeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
KartalSahte Içki
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