Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 21
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1191
ALTIN
487.026
DOLAR
7.9427
STERLİN
10.3834
EURO
9.4068
Bakan Soylu'dan ABD'ye sert tepki
Son Dakika
Bakan Soylu'dan ABD'ye sert tepki
Vali Yerlikaya'dan geçmiş olsun telefonu
Son Dakika
Vali Yerlikaya'dan geçmiş olsun telefonu
Rahmi Koç taburcu oldu
Son Dakika
Rahmi Koç taburcu oldu
MSB'den flaş açıklama
Son Dakika
MSB'den flaş açıklama
Bakan Soylu'dan 'tatbikat' açıklaması
Son Dakika
Bakan Soylu'dan 'tatbikat' açıklaması
İş fırsatları için hemen tıkla!

Sahte içki zehirlenmelerinde 40 tutuklama

İÇİŞLERİ Bakanlığı, güvenlik güçlerince 2020 yılı içerisinde gerçekleştirilen 2 bin 430 alkollü içki kaçakçılığı/sahteciliği operasyonunda, 3 bin 547 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını, 1 milyon 20 bin 819 litre ile 220 bin 911 şişe sahte/kaçak alkollü içki ele geçirildiğini açıkladı. Son zamanlarda yaşanan sahte içki zehirlenmeleriyle ilgili yakalanan 100 şüpheliden 40'ının tutuklandığı belirtildi.

24 Ekim 2020 Cumartesi 10:56
6 Okunma
Sahte içki zehirlenmelerinde 40 tutuklama

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, toplum sağlığının korunması amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı birimlerince 2020 yılında 2 bin 430 alkoliçki kaçakçılığı/sahteciliği operasyonu gerçekleştirildi. Açıklamada, "Operasyonlarda 3 bin 547 şüpheli hakkında adli işlem yapılmış, 1 milyon 20 bin 819 litre ile 220 bin 911 şişe sahte/kaçak alkollü içki ele geçirilmiş, 142 adet yasa dışı alkollü içki imalathanesi deşifre edilmiştir. Son zamanlarda meydana gelen alkollü içki zehirlenmesine bağlı yaşanan ölüm olaylarıyla ilgili olarak yakalanan 100 şüpheliden 40'ı tutuklanmıştır" denildi. 

'OPERASYONLAR KARARLILIKLA DEVAM EDECEK'

Ölümlere sebebiyet veren sahte alkollü içkilerin bir kısmının marketlerde satılan yüzey temizleyicilerinden, bir kısmının da metanol oranı yüksek olan etil alkol etiketli ürünlerden üretildiğinin tespit edildiği belirtilerek "Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı koordinesinde 12-13 Ekim 2020 tarihlerinde; İzmir, İstanbul ve Mersin illerinde ölümlere sebebiyet veren etil alkolün üretildiği ve depolandığı tespit edilen 4 adrese yönelik İzmir ve İstanbul illerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 16 bin 585 litre etil/metil alkol, 4 adet damıtma kazanı ve alkol imalatında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirilmiştir. Ülke genelinde gerçekleştirilen 'Alkol' operasyonu kapsamında etil alkol ve alkollü içki satışı yapılan 3 bin 98 iş yerinde arama ve denetleme yapılmıştır. Emniyet ve jandarma birimlerimizce alkollü içki zehirlenmesi vakalarının ilk görüldüğü 05 Ekim ile 23 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 161 bin 62 litre ile 6 bin 102 şişe sahte/kaçak alkollü içki ele geçirilmiştir. Vatandaşlarımızın sağlığını tehdit eden kaçak ve sahte içkiye yönelik operasyonlarımız kararlılıkla devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SahteIçkiAlkolOperasyon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Soylu'dan ABD'ye sert tepki
Bakan Soylu'dan ABD'ye sert tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '100'üncü yıl' genelgesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '100'üncü yıl' genelgesi
MSB'den flaş açıklama
MSB'den flaş açıklama
Bakan Soylu'dan 'tatbikat' açıklaması
Bakan Soylu'dan 'tatbikat' açıklaması
Başkan Böcek'in enfeksiyon bulguları devam ediyor
Başkan Böcek'in enfeksiyon bulguları devam ediyor
Van depreminin 9'uncu yıl dönümünde, Erciş'te anma töreni
Van depreminin 9'uncu yıl dönümünde, Erciş'te anma töreni
Türkiye artık iki mevsimli bir ülke oluyor
Türkiye artık iki mevsimli bir ülke oluyor
Berlin'deki camiye polis baskınına kınama
Berlin'deki camiye polis baskınına kınama
Hızlı tren kazası davasında, TCDD Genel Müdürü tanık olarak dinlenecek
Hızlı tren kazası davasında, TCDD Genel Müdürü tanık olarak dinlenecek

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma