Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
5.217,82
ALTIN
1.068,89
DOLAR
18,65
STERLİN
22,74
EURO
19,84
Vangölü Feribot Müdürlüğü'ne 9 personel alınacak
Vangölü Feribot Müdürlüğü'ne 9...
Rize'de balıkçı gemisi satış ihalesi
Rize'de balıkçı gemisi satış...
Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nden Sözleşmeli Personel alacak
Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nden...
Gazi Üniversitesi 6 Araştırma-Öğretim Görevlisi alacak
Gazi Üniversitesi 6 Araştırma-Öğretim...
Sağlık Bilimleri Üniversitesi 270 Öğretim Üyesi alacak
Sağlık Bilimleri Üniversitesi 270...
İş fırsatları için hemen tıkla!

'Sahte doktor' Ayşe Özkiraz'a 13 yıla kadar hapis istemi

16 Aralık 2022 Cuma 15:38
'Sahte doktor' Ayşe Özkiraz'a 13 yıla kadar hapis istemi

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde kendisini 'pratisyen hekim' olarak tanıtan, sahte diploma ile görev yaptığı anlaşılınca tutuklanan Ayşe Özkiraz (20) hakkında 13 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde kendisini 'pratisyen hekim' olarak tanıtan ve diğer doktorların şüphelenip, şikayette bulunmasıyla gözaltına alındıktan sonra sahte diploma ile hastanede görev yaptığı anlaşılan Ayşe Özkiraz, 25 Ekim günü tutuklandı. Tekirdağ T Tipi Cezaevi'ne konulan Ayşe Özkiraz, avukatı aracılığıyla karara itirazda bulundu. Avukatının bir üst mahkeme olan Çerkezköy 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'ne tutukluluğa itirazı, reddedildi.

Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayşe Özkiraz ile ilgili soruşturmayı tamamladı. Özkiraz hakkında hazırlanan iddianame Çerkezköy Asliye Ceza Mahkemesi'ne sunuldu. İddianamede, Özkiraz hakkında, 'resmi belgede sahtecilik' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar, 'özel belgede sahtecilik' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar ve 'yetkisiz hekimlik suçlarını düzenleyen 1219 sayılı kanuna muhalefet' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar olmak üzere toplam 13 yıla kadar hapis cezası istendi.

Mahkemenin iddianameyi kabul etmesi halinde Ayşe Özkiraz'ın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

DHA

Son Güncelleme: 16.12.2022 15:41
Anahtar Kelimeler:
Sahte DoktorAyşe Özkiraz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
81 ilde uygulama; 883 düzensiz göçmen yakalandı
81 ilde uygulama; 883 düzensiz göçmen yakalandı
Aydın'da 'tarihi eser' operasyonu; 18'inci yüzyıldan Kabe örtüleri ele geçirildi
Aydın'da 'tarihi eser' operasyonu; 18'inci yüzyıldan Kabe örtüleri ele geçirildi
Cuma hutbesi: Kız çocuklarını evliliğe zorlamak büyük günahtır
Cuma hutbesi: Kız çocuklarını evliliğe zorlamak büyük günahtır
Milletvekili sayısı 6'ya düşen Eskişehir'de kampanya başlatıldı
Milletvekili sayısı 6'ya düşen Eskişehir'de kampanya başlatıldı
Fahrettin Altun: En güçlü markamız Recep Tayyip Erdoğan'dır
Fahrettin Altun: En güçlü markamız Recep Tayyip Erdoğan'dır
Antalya'daki sel felaketinde 'dere' faktörü
Antalya'daki sel felaketinde 'dere' faktörü
Yunanistan'ın denize bıraktığı göçmenler kurtarıldı
Yunanistan'ın denize bıraktığı göçmenler kurtarıldı
Muğla'da 32 kaçak göçmen yakalandı
Muğla'da 32 kaçak göçmen yakalandı
Hava Kuvvetleri'nden Kıbrıs'ın güneyinde eğitim uçuşu
Hava Kuvvetleri'nden Kıbrıs'ın güneyinde eğitim uçuşu

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول