Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı
Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı
Sultanbeyli'de otomobil alev alev yandı
Sultanbeyli'de otomobil alev alev yandı
Pide arası uyuşturucu ticareti
Pide arası uyuşturucu ticareti
Sultangazi'de geri dönüşüm tesisinde yangın
Sultangazi'de geri dönüşüm tesisinde yangın
Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti
Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk karasularına bırakılarak ölüme terk edilen 26 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

16 Mayıs 2020 Cumartesi 11:21
0 Okunma
Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı ekipler, Ayvacık ilçesi Yeşil Liman açıklarında bir grup kaçak göçmenin yardım talebinde bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına bırakılarak, ölüme terk edilen lastik bottaki 15'i Afganistan, 8'i Orta Afrika, 3'ü Somali uyruklu, toplam 26 kaçak göçmeni kurtardı.

Sahil Güvenlik botuna alınan 2'si çocuk, 5'i kadın kaçak göçmenler, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
YunanistanGöçmenSahil GüvenlikKurtarmaçanakkaleAyvacık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yün yastıktan 3 kilo 875 gram uyuşturucu çıktı
Yün yastıktan 3 kilo 875 gram uyuşturucu çıktı
81 ilde dev uygulama
81 ilde dev uygulama
65 yaş üzeri vatandaşların sokağa çıkma saatleri değişti
65 yaş üzeri vatandaşların sokağa çıkma saatleri değişti
Koronavirüs salgınında can kaybı 4 bin 55'e yükseldi
Koronavirüs salgınında can kaybı 4 bin 55'e yükseldi
Erzincan'daki EYP'li saldırıya 7 gözaltı
Erzincan'daki EYP'li saldırıya 7 gözaltı
Eskişehir'de gençler sokaklara akın etti
Eskişehir'de gençler sokaklara akın etti
Bakan Pakdemirli: İnşallah ipi Türk doktorlar göğüsler
Bakan Pakdemirli: İnşallah ipi Türk doktorlar göğüsler
81 ilde eş zamanlı denetim
81 ilde eş zamanlı denetim
'Bakım merkezi ücretlerini bakanlık karşılayacak'
'Bakım merkezi ücretlerini bakanlık karşılayacak'

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı