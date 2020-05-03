Sağlık Bakanı Koca son verileri açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; bugün 36 bin 318 test yapıldı, 1983 yeni vaka tanısı konuldu. 78 kişi vefat etti ve 4 bin 451 kişi de iyileşerek taburcu oldu. Tabloda toplam test sayısı 1 milyon 111 bin 366, toplam vaka sayısı 124 bin 375, toplam vefat sayısı 3 bin 336, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1445, toplam entübe hasta sayısı 778, toplam iyileşen hasta sayısı ise 58 bin 259 olarak açıklandı.

'VAKA SAYISI İLK KEZ 2 BİNİN ALTINA DÜŞTÜ'

Bakan Fahrettin Koca, tablo ile birlikte yaptığı değerlendirmede, "30 Mart'tan bu yana ilk kez, günlük vaka sayısı 2 binin altına düştü. Yeni iyileşen hasta sayımız, bunun iki buçuk katına yakın" dedi.