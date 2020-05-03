Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Adem Köse’den yardım kolisi
Adem Köse’den yardım kolisi
Futbola Dönüş Öneri Protokolü
Futbola Dönüş Öneri Protokolü
Çocukların sokaktaki oyununu polis sireni bitirdi
Çocukların sokaktaki oyununu polis sireni...
Yunusların dalgalarla dansı
Yunusların dalgalarla dansı
Küfür kavgasında anneden sonra baba da öldü
Küfür kavgasında anneden sonra baba...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Sağlık Bakanı Koca son verileri açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Bugün yapılan 36 bin 318 testten 1983'ü pozitif çıktı, yaşamını yitiren 78 kişi ile toplam can kaybı 3 bin 336 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 58 bin 259'a yükseldi.

03 Mayıs 2020 Pazar 09:14
0 Okunma
Sağlık Bakanı Koca son verileri açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; bugün 36 bin 318 test yapıldı, 1983 yeni vaka tanısı konuldu. 78 kişi vefat etti ve 4 bin 451 kişi de iyileşerek taburcu oldu. Tabloda toplam test sayısı 1 milyon 111 bin 366, toplam vaka sayısı 124 bin 375, toplam vefat sayısı 3 bin 336, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1445, toplam entübe hasta sayısı 778, toplam iyileşen hasta sayısı ise 58 bin 259 olarak açıklandı. 

'VAKA SAYISI İLK KEZ 2 BİNİN ALTINA DÜŞTÜ'

Bakan Fahrettin Koca, tablo ile birlikte yaptığı değerlendirmede, "30 Mart'tan bu yana ilk kez, günlük vaka sayısı 2 binin altına düştü. Yeni iyileşen hasta sayımız, bunun iki buçuk katına yakın" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanlığıFahrettin KocaKoronavirüsPandemiSalgınHastalıkVakaVefat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bitlis'te çatışma: 2 şehit, 4 yaralı
Bitlis'te çatışma: 2 şehit, 4 yaralı
Koronavirüse karşı borla 3'lü koruma
Koronavirüse karşı borla 3'lü koruma
2'nci yardım uçağı Andrews Hava Üssü'ne indi
2'nci yardım uçağı Andrews Hava Üssü'ne indi
Koronavirüs salgınında can kaybı 3 bin 258 oldu
Koronavirüs salgınında can kaybı 3 bin 258 oldu
Yunan askerinin botlarının motorunu söktüğü göçmenleri, Türk Sahil Güvenliği kurtardı
Yunan askerinin botlarının motorunu söktüğü göçmenleri, Türk Sahil Güvenliği kurtardı
Bakan Pakdemirli: Yangın tespitinde İHA'lardan faydalanacağız
Bakan Pakdemirli: Yangın tespitinde İHA'lardan faydalanacağız
'Türkiye Güven Huzur' uygulamasında, 3 bin 837 kişi hakkında işlem yapıldı
'Türkiye Güven Huzur' uygulamasında, 3 bin 837 kişi hakkında işlem yapıldı
İstanbul'da sağlık çalışanları için ücretsiz taksi hizmeti başladı
İstanbul'da sağlık çalışanları için ücretsiz taksi hizmeti başladı
Prof. Dr. Pullukçu: Gelen hastaların yüzde 90'ı, 25-50 yaş aralığında
Prof. Dr. Pullukçu: Gelen hastaların yüzde 90'ı, 25-50 yaş aralığında

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı