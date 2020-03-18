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Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüsle mücadelemizde ilk hastamızı kaybettik

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Koronavirüsle mücadelemizde bugün ilk hastamızı kaybettik. Hasta 89 yaşındaydı." açıklamasında bulundu. Koca, Türkiye'de koronavirüs vaka sayısının da 98'e çıktığını belirtti.

18 Mart 2020 Çarşamba 09:23
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Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüsle mücadelemizde ilk hastamızı kaybettik

Bakan Koca yaptığı açıklama, "O gün aldığımız tedbirlerle 90 gün virüse dirayet gösterdik. İnsalık bu tablonun içindeyken Türkiye'nin tümden yalıtması imkan dışıydı. 7 gün önce size ilk vaayı bildirmiştim. Virüs özellikle solunum yolu üzerinden bulaşıyor.

TÜRKİYE'DE İLK ÖLÜM

Virüsün farklı yaş grupları üstündeki etkisi. Çocuklar ve gençler çabuk atlatabiliyor. Yetişkin yaş gruplarında sonuç yaşın ilerlemesine göre değişebiliyor. Bu hastalıkta ölüm oranı sanılanın çok altındadır. Hastalığın en ağır hissettiği kişiler direnci düşük ve farklı hastalığı olan kişilerdir. Direnci düşük, kronik hastalığı olan vatandaşlarımız çok dikkatli olmalıdır. Özel bir durum nedeniyledir. Bu gece sizi ve tüm halkımızı gerçekten aynı üzüntüyü bildirerek vereceğim. Corona virüsle mücadelemizde ilk kez bir hastamı kaybettim. Toplumu temsilen onu en yakın kişilerden biriyim. Kendisi 89 yaşındaydı. Virüsü Çin temaslı bir çalışanından aldı. İlk kaybımız olan beyefendiye allahtan rahmet diliyorum.

VAKA SAYISI 98'E ÇIKTI

Ciddi riskler içeren bu hastalığa karşı tedbir almaktır. Avrupa ülkelerine sınırlarımızı kapattık, riskleri önlüyoruz. Bulgusu olanlardan test için numene alıyoruz.

Önceden tanı olan hastalarımızın temas çevresini incelemeden geçiriyoruz. Bugün yapılan testlerde çıkan pozitif sayı 51'dir, toplam hasta sayımız 98 olmuştur.

Herkesi tedbirlere harfiyen uymaya davet ediyorum. Bugünler böyle sürmeyecektir, 1 buçuk 2 ay direnelim" dedi.

DHA

Son Güncelleme: 18.03.2020 09:25
Anahtar Kelimeler:
VakaSalgınCovid19KoronavirüsFahrettin KocaSağlık BakanıVefat
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