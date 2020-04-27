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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son durumu açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'na göre; bugün yapılan 30 bin 177 testten 2 bin 357’si pozitif çıktı, 99 kişi yaşamını yitirdi, toplam can kaybı 2 bin 805’e, toplam iyileşen hasta sayısı ise 29 bin 140'a yükseldi.

27 Nisan 2020 Pazartesi 08:14
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son durumu açıkladı

Bakan Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'na göre; bugün 30 bin 177 test yapılırken, bunlardan 2 bin 357’si pozitif çıktı, 99 kişi hayatını kaybetti, iyileşen hasta sayısı ise 3 bin 558 oldu. Tabloya göre toplam test sayısı 889 bin 742, toplam vaka sayısı 110 bin 130, toplam vefat sayısı 2 bin 805, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1776, toplam entübe hasta sayısı 883, toplam iyileşen hasta sayısı ise 29 bin 140’a ulaştı.

'SON 20 GÜNDE EN DÜŞÜK VAKA BUGÜN OLDU'

Bakan Koca, tablo ile birlikte paylaştığı mesajında, "Temaslı sayısı ve temas ortamı azaldığı için 50 bine varan günlük test kapasitemizin 30 bini kullanıldı. Son 20 gün içinde yeni vaka sayısının en düşük olduğu gün, bugün oldu. Yoğun bakım desteği alan hastalarımızın sayısındaki azalma devam etti" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanıFahrettin KocaKoronavirüsCovid19SalgınHastalık
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