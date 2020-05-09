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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüste son durumu açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'na göre; bugün yapılan 33 bin 687 testten 1848'i pozitif çıktı, yaşamını yitiren 48 kişi ile birlikte toplam can kaybı 3 bin 689'a yükseldi. İyileşen toplam kişi sayısı ise 86 bin 396 oldu.

09 Mayıs 2020 Cumartesi 08:42
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüste son durumu açıkladı
Bakan Koca'nın Twitter hesabından açıkladığı 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'na göre; bugün yapılan 33 bin 687 testten 1848'i pozitif çıktı, 48 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 412 kişi de  iyileşerek taburcu edildi. Tabloda, toplam test sayısı 1 milyon 298 bin 806, toplam vaka sayısı 135 bin 569, toplam vefat sayısı 3 bin 689, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1219, toplam entübe hasta sayısı 653, toplam iyileşen hasta sayısı ise 86 bin 396 olarak yer aldı.

'CİDDİ BİR FIRSAT'

Bakan Koca, tobla ile birlikte paylaştığı mesajında, "Toplam iyileşen hasta sayısı 85 bini aştı. Son 24 saatteki vaka, vefat, yoğun bakım, entübe hasta sayısında yine düşüş var. Tablo, virüsle mücadelemizde lehimize veriler ortaya koyuyor. Ama bunlar kesin sonuçlar değil, ciddi bir fırsat. Fırsatı kullanalım" ifadelerini kullandı.

DHA

Son Güncelleme: 09.05.2020 08:48
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Sağlık BakanlığıFahrettin KocaKoronavirüsCovid19PandemiSalgınHastalıkVaka
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