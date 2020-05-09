Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüste son durumu açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'na göre; bugün yapılan 33 bin 687 testten 1848'i pozitif çıktı, yaşamını yitiren 48 kişi ile birlikte toplam can kaybı 3 bin 689'a yükseldi. İyileşen toplam kişi sayısı ise 86 bin 396 oldu.