Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son durumu açıkladı

'TÜRKİYE'DEN İYİ HABER VERELİM'
Bakan Koca, tablodaki verilere ilişkin, "Yoğun bakım hasta sayımızda bir artış oldu. Ancak hastalarımızın yoğun bakımda kalma ve toplam tedavi süreleri kısalmış durumda. Yeni vaka sayılarımızsa tedbirlerin azaldığını gösteriyor. Dünyada vaka sayıları tırmanışta. Türkiye'den iyi haberler verelim" dedi.
Bakan Koca'dan açıklama
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bilim, bize yayılma hızının azalmadığını gösteriyor. Virüsün yayılma hızı şu anda bize bağlı" dedi.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, virüsün yayılma hızına değindi. Koca, paylaşımında, "Virüsün yayılma hızı azaldı. Kulaktan kulağa yayılan bu kanı yanlıştır. Bilim, bize yayılma hızının azalmadığını gösteriyor. Dünya Sağlık Örgütü, salgının başından bu yana Virüsün yayılma hızı şu anda bize bağlı. ölçekte en yüksek günlük vaka sayısını daha yeni açıkladı. Virüsün yayılma hızı şu anda bize bağlı" ifadelerini kullandı.
DHA