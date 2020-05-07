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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son durumu açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Bugün yapılan 30 bin 303 testten 2 bin 253'ü pozitif çıktı, yaşamını yitiren 64 kişi ile birlikte toplam can kaybı 3 bin 584 oldu. Toplam iyileşen kişi sayısı ise 78 bin 202'ye yükseldi.

07 Mayıs 2020 Perşembe 08:41
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son durumu açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'na göre; bugün 30 bin 303 test yapıldı, 2 bin 253 yeni vaka tanısı konuldu. 64 kişi yaşamını yitirirken, 4 bin 917 kişi de iyileşerek taburcu oldu. Bugünkü verilerle birlikte toplam test sayısı 1 milyon 234 bin 724'e, toplam vaka sayısı 131 bin 744'e, toplam vefat sayısı 3 bin 584'e, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1278'e, toplam entübe hasta sayısı 669'a, toplam iyileşen hasta sayısı ise 78 bin 202'ye yükseldi.

'BEKLENEN SINIRLAR İÇİNDE ARTIŞ OLDU'

Bakan Koca, tablo ile birlikte yaptığı değerlendirmede, "Yoğun bakıma ve solunum cihazına ihtiyaç duyan hasta sayısı azaldı. Yeni vaka sayısında, sokağa çıkma kısıtına ara verilen günlerden kaynaklanan, beklenen sınırlar içinde bir artış oldu. Virüs bulduğu her fırsatı kullanıyor. Tedbirlere mutlaka uymalıyız" dedi.

DHA

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Sağlık BakanlığıFahrettin KocaKoronavirüsSalgınHastalıkVakaVefatCovid19
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