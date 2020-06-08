Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Bakan Koca: Yere atmayın, çöpe atın
Bakan Koca: Yere atmayın, çöpe...
MSB: 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
MSB: 4 PKK'lı terörist etkisiz...
Libya petrol tesisleri yeniden açılıyor
Libya petrol tesisleri yeniden açılıyor
İçişleri Bakanlığı duyurdu: Sayı 6'ya yükseldi
İçişleri Bakanlığı duyurdu: Sayı 6'ya...
AK Parti'li Çelik: Bizans bayrağı asılmasını kınıyoruz
AK Parti'li Çelik: Bizans bayrağı...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son durumu açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Bugün yapılan 35 bin 335 testten 914'ü pozitif çıktı, vefat eden 23 kişi ile toplam can kaybı 4 bin 692 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 137 bin 969'a yükseldi.

08 Haziran 2020 Pazartesi 09:13
0 Okunma
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son durumu açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; son 24 saatte 35 bin 335 test yapıldı. 914 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Virüs nedeniyle 23 kişi hayatını kaybederken, 2 bin 647 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle, toplam test sayısı 2 milyon 338 bin 593, toplam vaka sayısı 170 bin 132, toplam vefat sayısı 4 bin 692, toplam yoğun bakım hasta sayısı 613, solunum cihazına bağlı toplam hasta sayısı 274, toplam iyileşen hasta sayısı 137 bin 969 oldu. 

'TEDBİR AZALDIKÇA, TEHDİT ARTIYOR'

Bakan Koca, görsel ile birlikte, "Filyasyon çalışmalarında, 'Geçmiş olsun' ziyareti sebebiyle bir ilimizde 190 kişiye virüs bulaştığı tespit edildi. Bir diğer ilimizde, asker uğurlamasında, 58 kişi virüsle enfekte oldu. Yeni iyileşen hasta sayımız 2 bin 647. Tedbir azaldıkça tehdit artıyor" dedi.

DHA

Son Güncelleme: 08.06.2020 09:16
Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanlığıFahrettin KocaKoronavirüsCovid19PandemiVaka
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Koca: Yere atmayın, çöpe atın
Bakan Koca: Yere atmayın, çöpe atın
MSB: 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
MSB: 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Koca: ''Bizimki sosyal mesafe tutkusundan''
Bakan Koca: ''Bizimki sosyal mesafe tutkusundan''
O TERÖRİST YAKALANDI
O TERÖRİST YAKALANDI
İçişleri Bakanlığı duyurdu: Sayı 6'ya yükseldi
İçişleri Bakanlığı duyurdu: Sayı 6'ya yükseldi
Bakan Pekcan: Yatırımcılarımıza her türlü desteği vermeye hazırız
Bakan Pekcan: Yatırımcılarımıza her türlü desteği vermeye hazırız
Bakan Karaismailoğlu: Aydın-Denizli Otoyolu'nun ihalesini 11 Haziran'da yapacağız
Bakan Karaismailoğlu: Aydın-Denizli Otoyolu'nun ihalesini 11 Haziran'da yapacağız
Bakan Koca: Rast gelmesin
Bakan Koca: Rast gelmesin
Erdoğan: Çığır açacak eserlerin yükselişinin sevincini yaşıyoruz
Erdoğan: Çığır açacak eserlerin yükselişinin sevincini yaşıyoruz

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı