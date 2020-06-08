Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son durumu açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Bugün yapılan 35 bin 335 testten 914'ü pozitif çıktı, vefat eden 23 kişi ile toplam can kaybı 4 bin 692 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 137 bin 969'a yükseldi.