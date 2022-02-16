Rusya-Ukrayna gerginliği Türk turistleri korkuttu

İSTANBUL - Rusya ve Ukrayna arasındaki tehlikeli gerilim turizmi etkiledi. Türk turistler artık seyahat için Ukrayna'yı tercih etmiyor. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği'ne (TURSAB) göre, Türk turist sayısı yılbaşında yaklaşık 7 bin kişi iken, Şubat ayında bu sayı sıfıra düştü. TURSAB Eski Sovyet Ülkeleri Sorumlusu Kemal Ertem, turların iade edildiğini ya da ileri tarihe ertelendiğini belirterek, “Yılbaşında yaklaşık 7 bin kişiyi Kiev'e, Lviv'e ve Rusya'nın başkentine göndermiştik. Artık eksiye düşüyor. 15 Mart'a kadar olan turların hepsi ya iptal edildi ya da tarihleri değiştirildi" dedi. Ukrayna ve Rusya'ya turlar düzenleyen seyahat acentesinin yetkilisi Murat Çelen ise, “Savaş söylentisinden çok etkilendik, yüzde 75 seviyesinde bir eksi rakamlara düştük" diye konuştu.



Türkiye ve Ukrayna arasında seyahat için sadece kimlik kartlarının yeterli olması, iki ülke arasındaki turizmi canlandırıyor. Ancak Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim, Türk turistlere geri adım attırdı. Bu nedenle Türkiye'den Ukrayna'ya giden turist sayısında sert düşüş yaşandı. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği'ne (TURSAB) göre, Türk turist sayısı yılbaşında yaklaşık 7 bin kişi iken, Şubat ayında bu sayı sıfıra düştü. Seyahat acentelerinde de durum farksız. Ukrayna ve Rusya'ya turlar düzenleyen seyahat acentesi, geçen yıl Aralık, Ocak ve Şubat aylarında yaklaşık 200 kişiye tur paketi satarken bu yıl satışlar yalnızca 75'i buldu. Ocak ve Şubat ayında satın alınan tur paketleri ise savaş gerekçe gösterilerek iptal edildi.





“YILBAŞINDA 7 BİN KİŞİ GÖNDERDİK, ŞİMDİ İSE SIFIRA DÜŞTÜK"



Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TURSAB) Eski Sovyet Ülkeleri Sorumlusu Kemal Ertem, Rusya ve Ukrayna arasındaki gerginlik nedeniyle turların hepsinin iade edildiğini ya da ileri tarihe ertelendiğini belirterek, " Türk turistlerin Ukrayna'ya seyahatleri pandemi dönemine rağmen hiç durmamıştı. Seyahatlerin şu zamana kadar sıfıra düştüğü hiç görülmemişti. Artık satılan turların da iadesini yapmaya başladık. İnsanlar haliyle savaş söylentilerinin olduğu topraklarda seyahat etmek istemiyorlar. Türkler, Odessa'ya ve Kiev'e gitmeyi tercih ediyorlardı. Buraların tercih edilmesinin sebebi vizesiz ve pasaportsuz seyahat imkanının olmasıydı. Normalde Ukrayna turları 12 ay devam ederdi, yolcular yazın da giderdi, diğer dönemlerde ise Lviv, ve Kiev tercih edilirdi. Odessa yolcusu hiçbir zaman sıfıra düşmezdi. Yılbaşında yaklaşık 7 bin kişiyi Kiev'e, Lviv'e ve Rusya'ya gönderdik. Şimdi ise eksiye düşüyoruz çünkü satılan turları da iptal ettik. Yolcular, turlarını Nisan ayının son günlerine erteliyor. 15 Mart'a kadar olan turların hepsi ya iptal oldu ya da tarihleri değiştirildi. Örneğin; 100 rezervasyon varsa tamamı ya iptal etti ya da tarih değişikliği yaptırdı. Türklerin oraya seyahat etmesi için tam bir barış ortamının sağlanması lazım. Başka türlü söylentiler çerçevesinde kimse oraya seyahat etmek istemez" diye konuştu.





SATIŞLARDA YÜZDE 75 DÜŞÜŞ



Ukrayna ve Rusya'ya turlar düzenleyen seyahat acentesinin yetkilisi Murat Çelen ise, "Biz toptancı halinde işlem yapan bir turizm acentesiyiz. Bu şekilde olması sebebiyle 2015 yılından bütünle kadar yapılmış olan Rusya ve Ukrayna seyahatlerinde, TURSAB kayıtlarında en başı çeken acente olarak biz varız. Savaş söylentisinden çok etkilendik, yüzde 75 seviyesinde bir eksi rakamlara düştük. Halden alınmış olan ürünleri insanlar artık pazarlayamıyorlar. Bunun sebebi ise savaş. Bu savaşla ilgili eksiye düştüğümüz rakamlar sadece bu dönemde olmadı ama bu dönemde oldukça zararlı bir döneme girdiğimizi söyleyebilirim. Geçen yılın Aralık, Ocak ve Şubat aylarına baktığımızda yaklaşık 200 kişiye tur paketi satmışız ama bu yıl satışlar 50 ile 75 kişi arasında kaldı. Bu 50 ile 75 kişi, Ocak ve Şubat ayında satın almış oldukları ürünlerin yarısını iptal etti. Yurtdışına, otellere ve rehberlere yapmış olduğumuz ön ödemeler maalesef orada kaldı. Yüzde 75'e yakın iptal ve iade oldu. Finansal açıdan geçen yıl ile kıyaslarsak yüzde 60'a yakın zararımız oldu" ifadelerini kullandı.



Ukrayna'ya turlar düzenleyen seyahat acentesinde müşteri temsilcisi olarak çalışan Vladyslava Pospyelova da müşterilerin korktuklarını belirterek turlarını iptal ettiklerini ifade etti.