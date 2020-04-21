Rus savaş gemileri Boğaz'dan peş peşe geçti

RUS Donanmasına ait 626 borda numaralı 'Koramiral Kulakov' isimli denizaltısavar gemisi ve yine Rus Donanmasında keşif gemisi olarak görev yapan Ivan Khurs İstanbul Boğazı'ndan geçti. Denizaltısavar gemisi Marmara Denizi'ne, keşif gemisi ise Karadeniz'e açıldı.