Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Rus savaş gemileri Boğaz'dan peş peşe geçti
Rus savaş gemileri Boğaz'dan peş...
'Mor ekmek' satışları arttı
'Mor ekmek' satışları arttı
'Koronavirüs kan bağışı yapmaya mani değil'
'Koronavirüs kan bağışı yapmaya mani...
Dr. Tan: Milli ürün kullanımı salgının önüne geçer
Dr. Tan: Milli ürün kullanımı...
Bakan Selçuk duyurdu: e-Devlet üzerinden yapılacak
Bakan Selçuk duyurdu: e-Devlet üzerinden...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Rus savaş gemileri Boğaz'dan peş peşe geçti

RUS Donanmasına ait 626 borda numaralı 'Koramiral Kulakov' isimli denizaltısavar gemisi ve yine Rus Donanmasında keşif gemisi olarak görev yapan Ivan Khurs İstanbul Boğazı'ndan geçti. Denizaltısavar gemisi Marmara Denizi'ne, keşif gemisi ise Karadeniz'e açıldı. 

21 Nisan 2020 Salı 09:44
0 Okunma
Rus savaş gemileri Boğaz'dan peş peşe geçti

Karadeniz'den saat 06.00 sıralarında İstanbul Boğazı'na giren Rus Donanması'nın 626 borda numaralı denizaltısavar savaş gemisi Koramiral Kulakov'a boğazı geçişinde sahil güvenlik botları eşlik etti. Geminin güvertesinde can yelekli askerler olduğu görüldü. Rus Donanmasında denizaltısavar olarak görev yapan savaş gemisi, İstanbul Boğazı geçişini yaklaşık 1 buçuk saatte tamamlayarak Marmara Denizine açıldı.

AKDENİZ'DEN DÖNEN KEŞİF GEMİSİ KARADENİZ'E AÇILDI

Rus Donanması'na ait keşif gemisi 'Ivan Khurs' da, sabah saat 08.00 sıralarında Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazı'na girdi.  Gemi güvertesinde askerler bulunurken aynı saatlerde Marmara Denizine geçen Rus denizaltısavarının geçişine eşlik eden sahil güvenlik botlarının istihbarat gemisine eşlik etmediği görüldü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
RusyaDonanmaSavaşGemiSavaş GemisiIstanbul BoğazıDenizaltı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Mor ekmek' satışları arttı
'Mor ekmek' satışları arttı
Valiliklere 'sokağa çıkma kısıtlaması' genelgesi
Valiliklere 'sokağa çıkma kısıtlaması' genelgesi
Koronavirüsten can kaybı 2 bin 140'a yükseldi
Koronavirüsten can kaybı 2 bin 140'a yükseldi
31 ilde 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması
31 ilde 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması
Meclis'in açılışının 100'üncü yılı! TBMM Başkanı Şentop paylaştı
Meclis'in açılışının 100'üncü yılı! TBMM Başkanı Şentop paylaştı
Koronavirüs, salgın kitaplarının satışını artırdı
Koronavirüs, salgın kitaplarının satışını artırdı
Edremit silahlı çatışmada 2 jandarma personeli yaralandı
Edremit silahlı çatışmada 2 jandarma personeli yaralandı
Koronavirüsten can kaybı 2017'ye yükseldi
Koronavirüsten can kaybı 2017'ye yükseldi
'Biz daha büyük bir baharı bekliyoruz'
'Biz daha büyük bir baharı bekliyoruz'

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı