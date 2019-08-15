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Rumlar Gökçeada'da Meryem Ana'yı andı

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde Meryem Ana'yı anma günü nedeniyle bir araya gelen Rumlar, ayin düzenledi.

Rumlar Gökçeada'da Meryem Ana'yı andı

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde Meryem Ana'yı anma günü nedeniyle bir araya gelen Rumlar, ayin düzenledi.

15 Ağustos 2019 Perşembe 12:20
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Rumlar Gökçeada'da Meryem Ana'yı andı

ÇANAKKALE - Gökçeada ilçesine bağlı Zeytinli köyündeki tarihi Meryem Ana Kilisesi'nde, Rumlar tarafından Meryem Ana'yı anma günü nedeniyle gerçekleştirilen ayini Fener Rum Patriği Bartholomeos yönetti. Ayine, çeşitli ülkelerden gelen çok sayıda despot (Ortodoks Rumların din başkanları) ve papaz ile Gökçeada'da yaşayan Rum vatandaşlar katıldı. Ayinde, çok sayıda kişi kilise girişinde mum yakarak, dua etti.

Tepeköy'de, Meryem Ana'yı anma etkinlikleri gün boyunca yemek ve eğlence ile devam edecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
RumlarGökçeadaMeryem Ana
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