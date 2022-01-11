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RTÜK Başkanı Şahin: Şiddet vakalarını izlemiyorum

11 Ocak 2022 Salı 13:58
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RTÜK Başkanı Şahin: Şiddet vakalarını izlemiyorum

ANKARA - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "Bir medya yöneticisi olarak şiddet ve istismar vakalarını asla izlemiyorum. Zaten ekranda varsa izlemiyorum ve gereğinin yapılması için arkadaşlara bildiriyorum ama sosyal medyada önüme düşerse de izlemiyorum" dedi.

RTÜK Başkanı Şahin, Ankara'daki bir otelde yapılan 'Çocuk Dostu Yayıncılık Çalıştayı'nda konuştu. Şahin, bu çalıştaydan bulunmaktan çok mutlu ve heyecanlı olduğunu belirterek "Gerçekten çocuklarımızla ilgili olarak ne zaman bir proje içerisinde bulunsam; hep heyecanlanmışımdır. Bu geçmişte yapmış olduğum görevlerde ve belki de çocuk sevgisinde, belki de çocuklarımıza olan bağımızdan, belki de ailelerimizin bize verdiği çocuk sevgisinden kaynaklanan bir olgudur. Bunu hep muhafaza etmeye çalıştım" diye konuştu.

'ÇOCUKLARIMA DA İZLETMİYORUM'

Özellikle yaygın medyanın en önemli iletişim araçlarından biri olduğunu ve medyada yer alan bir istismar vakasının veriliş şeklinin, kafalarında insani duyguları barındırmayan mahluklar için hareket tarzı belirleyebilecek bir yönelime neden olabileceğini ifade eden Şahin, şunları söyledi:

"Bu bilinçle hareket edersek, belki bundan sonraki süreçte de medyada bu tür haberlerin veriliş şekli, bu tür programların uygulanış şekline dikkat ederiz diye düşünüyorum. Bir medya yöneticisi olarak şiddet ve istismar vakalarını; bu çocuğa yönelik olabilir, kadına yönelik olabilir, insana yönelik olabilir ya da hayvan şiddeti olabilir, bunları asla izlemiyorum. Zaten ekranda varsa izlemiyorum ve gereğinin yapılması için arkadaşlara bildiriyorum ama sosyal medyada önüme düşerse de izlemiyorum. Çocuklarıma da izletmiyorum. Her fırsatta birlikte olduğum arkadaşlarıma ve çocuklarına bunları izlememeleri gerektiğini söylüyorum. Bunların izlenmemesi; 'bunları görmemezlikten gelelim, üzerini bir şekilde kapatalım, nasıl olsa bunları kapatınca da bunlar olmaz' diye bir düşünceyi sahip arkadaşınız değilim. Tabii ki de bunların verilmesi ve bunların da anlatılması lazım. Daha çok anlatılması lazım. Ama bunları anlatırken normalleştirilerek verilmesi, yapacağımız en büyük hatalardan bir tanesidir."

DHA

Anahtar Kelimeler:
RTÜK Başkanı Şahinşiddet Vakaları
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