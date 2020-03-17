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RTÜK Başkanı Şahin'den 'koronavirüs' açıklaması

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, koronavirüs salgınına ilişkin, "Bilimsellikten uzak ve resmi mahiyet taşımayan haberler, paylaşılan sahte belgeler toplumumuzu yersiz bir endişeye ve korkuya sevk etmektedir. Buna tahammül edemeyiz. Bahse konu ihlaller durumunda gerekli müeyyide kararlarımızı uygulayacağız" dedi.

17 Mart 2020 Salı 15:23
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RTÜK Başkanı Şahin'den 'koronavirüs' açıklaması

ANKARA - RTÜK Başkanı Şahin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınının Türkiye'yi etkilemeye devam ettiğini bildirdi. Bu konuda verilen haberlere ve yayınlarda yapılan değerlendirmelere ilişkin bazı uyarıları zorunlu gördüğünü belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Devletimiz, hastalığa karşı gereken tüm tedbirleri ciddiyetle almaktadır. Sağlık Bakanlığımız ve ilgili tüm makamlar başarılı önlem prosedürlerini ivedi olarak ülke genelinde yerine getirmektedir.  Medya da sorumlu yayıncılık yapmak zorundadır. Bilimsellikten uzak ve resmi mahiyet taşımayan haberler, paylaşılan sahte belgeler toplumumuzu yersiz bir endişeye ve korkuya sevk etmektedir. Buna tahammül edemeyiz. Bilim Kurulu'nun ve Bakanlığın haricinde güvenilir olmayan kaynaklardan gelen bilgilerin araştırılmadan aktarılması, asılsız iddiaların vatandaşlara yansıtılması kabul edilemez. Üst Kurulumuz, 6112 sayılı Kanun gereği yayınları titizlikle izlemektedir. Bahse konu ihlaller durumunda gerekli müeyyide kararlarımızı uygulayacağız. Yayıncı kuruluşlarımızın bu hususlara ilişkin azami hassasiyet göstermelerini bekliyoruz."

DHA

Anahtar Kelimeler:
RTÜK Başkanı ŞahinKoronavirüs Açıklaması
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