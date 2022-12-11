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Rize’nin 4 yaylasına ikişer kat sınırı

Rize’de 4 yayla için hazırlanan ve altyapı, ulaşım, yapılaşma, turizm tesislerini kapsayan yatay mimarili turizm master planı ile en fazla ikişer katlı, sınırlı sayıda yapılar inşa edilecek. 

11 Aralık 2022 Pazar 17:45
Rize’nin 4 yaylasına ikişer kat sınırı

RİZE (DHA)

Plan ile daha önce yapılan hataları bertaraf etme gayesinde olduklarını belirten ve kaçak yapılaşmaya karşı uyarılarda bulunan Rize Valisi Kemal Çeber, “Kaçak tüm yapıların yıkılacağını vatandaşlarım bilsin. Boşuna bu anlamda masraf etmesin” dedi.

Kentte Valilik ve İl Özel İdaresi tarafından Ardeşen ilçesi Deremezra, Güneysu ilçesi Handüzü, İkizdere ilçeleri Çifteköprü ve Ovit yaylaları için 1,5 yıldır yürütülen çalışmayla turizm master planı hazırlandı. '4 bölge, 4 mevsim, 365 gün sürdürülebilir turizm' sloganıyla hazırlanan ve altyapı, ulaşım, yapılaşma, turizm tesislerini kapsayan; yatay mimarili turizm master planı ile en fazla ikişer katlı, sınırlı sayıda yapıların inşa edilecek. Detayları belli olan plan ile Deremezra Yaylası geleneksel köy, Handüzü Yaylası dağ yolculuğu, İkizdere Çifteköprü bölgesi sağlık vadisi ile Ovit Yaylası için dört mevsim zirve tatili teması belirlendi.

YAPILAŞMAYA SINIR GETİRİLDİ 

Güneysu ilçesindeki Handüzü Yaylasına 3 ve 4 yıldızlı birer otel ile tek katlı 20 dağ evi ile birlikte Asmalı Irmak mevkinde planlanan yapay gölde, 500 metre uzunluğunda 4 kişi kapasiteli ‘Sky Glider’ adı verilen hava hattı ile ziyaretçilerin vadiyi yüksekten görmelerine imkan sağlanacak. Aynı bölgede Kıbledağı Camisi'ne ulaşan 15 kişilik, 1108 metre uzunluğunda teleferik hattı da planlandı. Ovit Yaylası'na 3 ve 4 yıldızlı ikişer otel, 2 katlı 8 dağ evi, kış spor alanları, yürüyüş parkurları, 10 kabinli tek halatlı teleferikte planda yer aldı. Dünyaca ünlü Anzer balı vadisindeki Çiftköprü Yaylası'na petek görünümlü 30 bungalov ev, doğal oyun parkı, fiziksel aktivite parkuru ve yüksek halat aktiviteleri ile organik pazar yapılacak. Ardeşen’deki Deremezra Yaylası'nda ise turistlere köydeki orijinal yaşam tarzına yolculuk sunularak, ikişer katlı 30 köy evi ile birlikte ziyarete açık hayvan çiftliği, karavan ve doğa kamp alanları yapılacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
RizeYaylaKaçak Yapılaşma
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