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Rize’de bu kez de millet bahçesi için deniz dolduruluyor

08 Aralık 2022 Perşembe 11:22
Rize’de bu kez de millet bahçesi için deniz dolduruluyor

RİZE - Karadeniz’in dik ve engebeli arazi yapısı nedeniyle yapılaşma sorunu yaşanan Rize’de havalimanı, şehir hastanesi ve lojistik liman gibi projelerinin ardından deniz dolgusu yapılarak kazanılacak 600 dönüm alana millet bahçesi inşa edilecek. Bilim ve engelsiz yaşam merkezi, kent müzesi ve sosyal donatı alanlarının yer alacağı proje, 1 yılda tamamlanacak. Belediye Başkanı Rahmi Metin, "Çevrecilik açısından en masum dolgu olacak proje ile insanlar, beton yığınından kurtulup yeşil alanlarda dolaşabilecek" dedi.

Kentte havalimanı, şehir hastanesi ve lojistik liman projelerinden sonra millet bahçesi de arazi sorunu nedeniyle deniz dolgusu üzerine inşa edilecek. 250 dönümü daha önce doldurulan, 350 dönüm daha ilave edilerek kazanılacak 600 dönüm alanda bilim ve engelsiz yaşam merkezi, kent müzesi, sosyal donatı alanları, spor tesisleri, kafeler ve yürüyüş yollarından oluşacak millet bahçesi projesi 1 yılda tamamlanacak. Millet bahçesinin 2 kilometre uzunluğundaki kordonu da denize sıfır noktada olacak. Projenin Karadeniz’in hırçın dalgalarından korunması için 4 metre yükseltilen dolgu alanı önüne dalga kıranlar yerleştirilecek.

‘ÇEVRECİLİK AÇISINDAN EN MASUM DOLGU’

Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, kentte arazi kıtlığından dolayı 1970'li yıllardan itibaren denizin kısım kısım doldurulduğunu belirterek “Millet bahçesi olacağı için çevrecilik açısından en masum dolgu olacak proje ile insanlar beton yığınından kurtulup, yeşil alanlarda dolaşabilecek. En önemlisi de denize sıfır olması yani denizimizin burada önünde taş yok. Adeta insanlar boğazdaki kordonda yürür gibi 2 kilometrelik hatta denize sıfır yürümüş olacaklar. Bu şekilde bu rekreasyon alanları vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuş olacak” diye konuştu.

Karadeniz’in şiddetli dalgalarına karşı önlem alındığını da belirten Metin, “Burada bizi tedirgin eden konu fırtına geldiğinde dalgaların dolguyu tahrip etmesi. Rize limanı mendireği belli bir yere kadar bu dolguyu koruyor. Dalganın deniz altındaki kısmını engellemek için yaptığımız 4 metre yüksekliğindeki betonarmenin önünde, denizden 4 metre altında 20-30 metre ileri kadar giden dalgakıran yapılacak. 600 dönümün üzerinde bir alana millet bahçemizi yapacağız. İçerisinde cami, bilim merkezi, kent müzesi, engelsiz yaşam merkezi, sosyal donatı alanları, kafeteryalar, bisiklet ve yürüyüş yolları, spor tesisleri olacak. 600 dönümlük alanın yaklaşık 50 dönümü kapalı alan olacak; gerisi tamamı ile yeşil alan kalacak” dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
KaradenizRizeMillet BahçesiDeniz Dolgusu
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