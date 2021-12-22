Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 4
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1,889.04
ALTIN
717.98
DOLAR
12.49
STERLİN
16.69
EURO
14.12
Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alıyor
Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim...
44 adet iş yeri satılacak
44 adet iş yeri...
Ankara'da kamu konutu satışı
Ankara'da kamu konutu satışı
Öğretim Üyesi Alımı Yapılacak
Öğretim Üyesi Alımı Yapılacak
Karayolları Genel Müdürlüğü Müşavirlik Hizmeti Alacak
Karayolları Genel Müdürlüğü Müşavirlik...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Rize'de havalimanı, limandan sonra hastane de deniz dolgu alanına

22 Aralık 2021 Çarşamba 10:53
6 Okunma
Rize'de havalimanı, limandan sonra hastane de deniz dolgu alanına

RİZE - Rize’de havalimanı ve lojistik liman projelerinden sonra şehir hastanesinin de 340 bin metrekare alanda 7 milyon 700 bin ton taş kullanılarak denize dolgu üzerine inşa edilmesi için proje hazırlandı. Proje için Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu 'gerekli değil' kararı verildi, imar planı da askıya çıkarıldı. Rize Valisi Kemal Çeber, deniz dolgusunun 1 yıl içerisinde tamamlanarak hastane inşaatının başlayacağını belirtti.

Rize'de 3 bin 920 kilometre olan yüzölçümün büyük çoğunluğu dik ve engebeli arazilerden oluşması yapılaşma zorluğuna neden oluyor. Düz arazi bulunamayan kentte deniz doldurularak kazanılan alanlarda yapılaşma uygulanıyor.

Kent merkezinin 3'te 1'i 1960'lı yıllarda deniz dolgusu ile kazanılan alana kurulan Rize'de havalimanı ve lojistik liman projelerinden sonra şehir hastanesinin de 340 bin metrekare alanda 7 milyon 700 bin ton taş kullanılarak denize dolgu üzerine inşa edilmesi için proje hazırlandı.

Taşlıdere ve Hamidiye mahalleleri arasında inşa edilecek 850 yatak kapasiteli tüm odaları deniz manzaralı şehir hastanesi için ÇED raporu 'gerekli değil' kararı verildi, imar planı da askıya çıkarıldı.

‘TEK YERİMİZ DENİZE DOLGU'

Rize Valisi Kemal Çeber, şehir hastanesi inşaatı için deniz dolgusunun 1 yıl içerisinde tamamlanacağını belirterek, kamu yatırımları için yaşadıkları en temel sorunun yer problemi olduğunu söyledi. Vali Çeber, "Geniş düzlükleri olan bir kent değiliz. Burada araziler, arsalar çok kıymetlidir. Doğanın, tekniğin, imkanların elverdiği ölçüde, denizimizdeki uygun yerleri doldurarak büyük yatırımları yapıyoruz. Şehir hastanesi de sektörel özellikleri gereği mutlaka dolguya yapılması gereken bir yatırım.

Çünkü biz bu hastanede hem Gürcistan'dan gelen hastalarımıza hem Artvin'den, hatta Erzurum İspir bölgesinden gelen hastalarımıza da hizmet vereceğiz. Çünkü halihazırda da o hizmetleri, o insanlarımıza biz veriyoruz. Bunun için ulaşımının çok kolay, yazın kışın saniyelerin bile önemli olduğu hasta ve hastane işlemlerinde, bu saniyeleri kazandıracak bir alan olması gerekiyordu. Onun da tek yeri denize dolgu” dedi.

'TÜM HASTA ODALARI DENİZ GÖRECEK'

Şehir hastanesi için dolgu zemin etütlerine başlandığını belirten Vali Çeber, “Teknik aletler ile oralar taranıyor. Olumsuz bir durum çıkmadı. Oraya bu dolguyu yapabileceğiz. Dolgu imar planı yapılacak, sonra bu planlamaya uygun olarak da dolgu yapılacak. Yaklaşık bir yıllık sürede bu işlemlerin tamamlanmasını öngörüyoruz.

Sonra da hastane inşaatımız yapılacak. Hastane inşaatımızın da projesi hazır. 850 nitelikli yatak kapasiteli, öğretim üyelerimizin yerlerinin, idari bölümlerin olduğu çok güzel bir plan çizildi. Tüm hasta odaları denizi görecek. Bu çerçevede 1 yıl sonra binanın inşaatına başlamayı öngörüyoruz” ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
RizeHastaneDolgu Alanı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Digivega’ya Kristal Elma!
Digivega’ya Kristal Elma!
Anadolu kökenli 2 bin 955 sikkenin Hırvatistan'dan iadesi sağlandı
Anadolu kökenli 2 bin 955 sikkenin Hırvatistan'dan iadesi sağlandı
Hatay'da araziler su altında kaldı
Hatay'da araziler su altında kaldı
İznik Gölü'nde çekilme arttı
İznik Gölü'nde çekilme arttı
THK uçakları için turistik rota çalışması
THK uçakları için turistik rota çalışması
TIR şoförleri, sorunlarına çözüm istiyor
TIR şoförleri, sorunlarına çözüm istiyor
Bakan Karaismailoğlu: Hava trafiği yüzde 43 arttı
Bakan Karaismailoğlu: Hava trafiği yüzde 43 arttı
Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis
Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis
Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonlarında 35 tutuklama
Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonlarında 35 tutuklama

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma