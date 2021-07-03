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Rize Belediyesi'nden ulaşım ihalesi

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03 Temmuz 2021 Cumartesi 10:22
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Rize Belediyesi'nden ulaşım ihalesi

Rize Belediyesi, merkez mahallelerine toplu ulaşım ihtiyacının karşılanması amacıyla ulaşım ihalesi düzenleyecek.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, 12 araçlık hat ve güzergah, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık artırmayla 1 yıllığına kiraya verilecek. İhale 13 Temmuz 2021 salı günü saat 15.00’te Belediye Encümeni huzurunda yapılacak.

Halk otobüsü toplu taşıma hattının kiralanması ile alakalı ilanın detayları için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

Anahtar Kelimeler:
Rize BelediyesiUlaşım Ihalesi
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