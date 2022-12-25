Restorasyon sonrası evlendirme merkezi olan burçlarda nikahları kıyıldı

DİYARBAKIR (DHA)

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Diyarbakır Surları’ndan Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Diriliş’ sloganıyla başlatılan restorasyon çalışmaları sürüyor.

Birçok medeniyete ev sahipliği yapan kentte, surlara eski ihtişamını kavuşturmak için yapılan çalışmalarda, restorasyonu biten yapılar da farklı konseptlerle Diyarbakırlıların hizmetine sunuluyor.

İlçede restorasyon çalışması biten Yedikardeş ve Nur burçları da Sur Belediyesi de tarafından yapılan düzenlemenin ardından evlendirme merkezi olarak hizmet vermeye başladı.

FOTOĞRAF ÇEKİMİ ANLAMINDA

STÜDYO OLARAK BİR KAZANIM OLACAK

Yedikardeş Burcu’nda ilk olarak Nurullah ve Tülay Mutlu çiftinin nikahı kıyıldı. Nikahı kıyan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, “Diriliş mottosuyla başlatılan Diyarbakır Surları’ndaki restorasyon çalışmaları son hızıyla devam ediyor. Burçların bir kısmının restorasyonu tamamlandı.