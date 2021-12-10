REKLAM VE MEDYA YATIRIMI 1’E 19.4 KAZANDIRIYOR

HABER: DİNÇER KARACALAR



50’den fazla ülkede 800 üyesiyle mobil pazarlamanın gelişmesi için çalışan Mobil Pazarlama Derneği (MMA Türkiye) 7-9 Aralık tarihleri arasında ‘SMARTIES Yaratıcılık ve İnovasyon Günleri’ni düzenledi. Türkiye’den ve dünyadan sektör uzmanlarının yanı sıra, Kaan Sekban ve Refik Anadol gibi birbirinden değerli isimlerin konuşmacı olarak katıldığı etkinlik, mobil pazarlamanın geleceğine ışık tuttu. Etkinlikte açıklanan Medya Yatırım Raporu’na göre 2021’in ilk 6 ayında mobil reklam yatırımları dijitalin yüzde 68’ine ulaşarak 5 milyar 368 milyon TL’ye çıktı. Aynı raporda 2020 yılında Türkiye’de 17 milyar 469 milyon TL olarak gerçekleşen reklam ve medya yatırımında, her 1 TL’lik reklam ve medya yatırımının milli gelire 19.4 TL olarak değer yarattığının altı çizildi.

Mobil Pazarlama Derneği Türkiye (MMA Türkiye) tarafından 7-9 Aralık tarihleri arasında düzenlenen SMARTIES Yaratıcılık ve İnovasyon Günleri, ‘Yapay zeka & İnovasyon’, ‘Modern Pazarlama ve Yaratıcılık’ konseptleri çerçevesinde sektörün fikir önderlerinin değerli iç görülerine sahne oldu. Türkiye’den ve dünyadan sektör uzmanlarının yanı sıra, ‘Fonksiyonel Yaratıcılık’ temasıyla Kaan Sekban, ‘Yapay Zeka ve İnovasyon’ temasıyla Refik Anadol gibi isimlerin de yer aldığı etkinlik, Akbank, Garanti BBVA, Türkiye İş Bankası, Yapı Kredi, AdColony, Appnext ve Meta ana sponsorluğunda gerçekleşti.

MOBİL REKLAM YATIRIMLARI 5.3 MİLYARA ULAŞTI

Reklam Verenler Derneği (RVD), Reklamcılar Derneği(RD), Pazarlama ve Reklamcılık Derneği’nin (IAB TR ve MMA TR) ortaklaşa kurduğu Dijital Pazarlama İletişimi Platformu’nun (DPİP) kasım ayında açıkladığı Medya Yatırım Raporu’nun ilk değerlendirmesi SMARTIES Yaratıcılık ve İnovasyon Günleri’nde dernek başkanları tarafından yapıldı. RVD Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Pura, RD Yönetim Kurulu Başkanı Volkan İkiler, IAB TR Yönetim Kurulu Başkanı Ayşen Akalın’ın katılımı ve Kantar Media Genel Müdür Yardımcısı ve MMA Türkiye Başkan Yardımcısı Erdem Tolon’un moderatörlüğüyle gerçekleşen panelde; Reklamın Ekonomiye Katkısı Raporu’nun can alıcı kısımları konuşuldu. Rapora göre 2021’in ilk 6 ayında mobil reklam yatırımları dijitalin yüzde 68’ine ulaşarak 5 milyar 368 milyon TL oldu.

1 TL’LİK YATIRIMIN KATKISI 19.4 TL

Türkiye’nin 2020 yılında dijital reklam ve medya yatırımlarında yaşadığı %34.8’lik büyümeyle Avrupa’da en fazla büyüyen ülke olduğuna dikkat çeken IAB TR Yönetim Kurulu Başkanı Ayşen Akalın: “ Bu durum bizim açımızdan çok gurur verici ama Türkiye global medya yatırımlarına baktığımız zaman, sıralamada 31.sıradaydı. Özellikle medya yatırımlarının gayri safi yurtiçi hasıladaki oranlarına baktığımızda maalesef benzer niteliklere sahip ülkeler arasında oldukça düşük bir noktadayız. Bunun yanı sıra kişi başına düşen reklam harcamalarında Türkiye kendisine benzer ülkeler arasında oldukça geride” dedi. Aynı raporda 2020 yılında Türkiye’de 17 milyar 469 milyon TL olarak gerçekleşen reklam ve medya yatırımında, her 1 TL’lik reklam ve medya yatırımının milli gelire 19.4 TL olarak değer yarattığının altı çizildi.

METAVERSE HAKKINDAKİ SORU İŞARETLERİ GİDERİLDİ

Etkinliğin en çok dikkat çeken oturumlarından biri de 3 gün için 3 farklı konuşmacıyı içeren ‘’Meta Talks’’ oldu. AI temalı 1.günde ‘Meta hakkında sıkça sorulan sorular” oturumunda Meta Türkiye Ticari Direktörü İlke Çarkcı Toptaş Metaverse kavramını şu sözlerle tanımladı: “Metaverse sadece bakmakla kalmadığımız, deneyimin içinde olduğumuz bir internet demek. Metaverse, üç boyutlu deneyimlerin de dahil olduğu hem fiziksel hem sanal ortamın bir arada bulunabildiği bir evren demek.’’ Toptaş, oturumunda markalar, şirketler ve işletmeler için dijital dünya tasarımlarına olan yatırımlarını arttırmanın önemini vurguladı ve gelecek dönem için Metaverse dönemini ‘’Hem fiziksel dünyadaki ticaret kısmı hem de sanal ortamdaki ticaretin iç içe geçtiği yeni alışveriş yolculuklarının tasarlanacağı bir dönem olarak görüyoruz’’ dedi.

REFİK ANADOL & NİKE İŞBİRLİĞİYLE HAYATA GEÇİRİLEN YENİ PLATFORM HOPE ALKAZAR TANITILDI

Sanat, spor, geleneksel, fiziksel ve dijitali bir arada sunan platform Hope Alkazar, dünya çapında yenilikçi projeleriyle revaçta olan yeni medya sanatçısı Refik Anadol ve Nike Ülke Direktörü Ahu Altuğ tarafından MMA EMEA İş Geliştirme Direktörü Elvin Altun Noyan’ın modere ettiği panelde mekanın içerisinden yayınlanan panelde anlatıldı ve herkesin ücretsiz bir şekilde bu deneyimin bir parçası olabileceğine dikkat çekildi.

OYUNUN YENİ KURALI: REKABERLİK

5 yıldır MMA Türkiye etkinliklerinde ortak sponsor olan Akbank, Garanti BBVA, Türkiye İş Bankası ve Yapı Kredi’nin temsilcileri de yapay zeka ve pazarlama konularında perspektiflerini paylaştı. Core Strateji Kurucusu İhsan Elgin moderatörlüğünde gerçekleşen panelin ana fikri rekabet ile beraberlikten üretilen ‘Rekaberlik’ oldu.

TOPLUMUN YARISI AKILLI TELEFON KULLANIYOR

Appnext Türkiye Ülke Müdürü Gözde Alemli, kullanıcı edinme stratejileri kapsamında katılımcılarla E-Marketer verilerini paylaştı. Türkiye’de Android İşletim Sistemi olan akıllı cihaz oranının yüzde 86 olduğuna dikkat çeken Alemli, ‘’Akıllı telefon kullanıcıları bu yılın sonunda 51.4 milyona ulaşacak ve tüm popülasyona baktığımızda bu oran oran yüzde 62’ye tekabül ediyor. Mobil reklam harcamalarının ise 2021’in sonunda Türkiye’de 377 milyon dolara ulaşması bekleniyor‘’ dedi.

Getir Dijital Pazarlama Müdürü Alper Sezer de mobil uygulamanın büyümesi konusunda Gözde Alemli’nin sorularını yanıtladı. Sezer, pazarlama stratejilerini açıklarken; ‘’Getir ortaya koyduğu hizmeti Dünyada ilk kez uygulamış bir şirket. Verdiğimiz hizmeti müşteriye doğru anlatabilmemiz çok önemli. Bu sebeple farklı mecralardan reklam vermeye özen gösteriyoruz’’ yorumunda bulundu.

ORTALAMA DİKKAT SEVİYEMİZ 8 SANİYE

AdColony Satış ve Programatik direktörü Serdar Çelik moderatörlüğünde gerçekleşen ‘Mobil Reklamın Yeni Kuru Paneli’nde sektörün en çok konuşulan konularından biri olan Dikkat Ekonomisi ele alındı. Panelde, Microsoft’un yakın dönem araştırmasına göre insanların ortalama dikkat süresinin 8 saniyeye düştüğü gerçeği dikkat çekti.

*Etkinliği kaçıranlar, panelleri MMA Türkiye Youtube kanalından izleyebilir.

7 Aralık 2021 | AI&İNOVASYON - https://youtu.be/AKscTG4z0hk

8 Aralık 2021 | Modern Pazarlama - https://www.youtube.com/watch?v=0nYWACRUyDo

9 Aralık 2021 | Yaratıcılık - https://www.youtube.com/watch?v=mpy9_vB8XUY