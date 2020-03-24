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Rekabet Kurumu açıkladı: En ağır para cezası uygulanacak

Rekabet Kurumu, yaş meyve ve sebze başta olmak üzere gıda piyasasında rekabeti bozucu eylemlerde bulunan kişi ve kurumlar (üretici, aracı, taşımacı, nihai satıcı gibi her türlü aktör) hakkında Rekabet Kanunu ile belirlenen en ağır idari para cezasının uygulanacağı açıkladı.

24 Mart 2020 Salı 08:12
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Rekabet Kurumu açıkladı: En ağır para cezası uygulanacak

Rekabet Kurumu'ndan yapılan yazılı açıklamada, kurumun, tüketicinin refahını korumak ve etkin rekabet koşullarını bozan eylem ve işlemlerinin önüne geçmek üzere yetkilendirildiği ifade edildi.

Rekabet Kurumu'nca, söz konusu fiyat artışlarını ve bu artışa katkı sağlayan tüm aktörleri yakından takip edildiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Küresel COVID-19 salgınının yaşandığı bugünlerde, yaş meyve ve sebze piyasası başta olmak üzere ülkemiz gıda piyasasında fırsatçı bir yaklaşımla fahiş fiyat artışları yapıldığı gözlenmektedir. Tüketici refahını korumak ve etkin rekabet koşullarını bozan eylem ve işlemlerinin önüne geçmek üzere yetkilendirilmiş Rekabet Kurumu, söz konusu fiyat artışlarını ve bu artışa katkı sağlayan tüm aktörleri yakından takip etmektedir. Bu kapsamda, yaş meyve ve sebze başta olmak üzere gıda piyasasında rekabeti bozucu eylemlerde bulunan kişi ve kurumlar (üretici, aracı, taşımacı, nihai satıcı gibi her türlü aktör) hakkında Rekabet Kanunu ile belirlenen en ağır idari para cezası uygulanacaktır."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Rekabet KurumuTüketiciGıdaüretici
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