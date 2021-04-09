Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 10
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1384
ALTIN
456.155
DOLAR
8.1588
STERLİN
11.1911
EURO
9.6958
Köprüköy Belediyesi memur alımı yapacak
Köprüköy Belediyesi memur alımı...
Öğretim Üyesi Alınacak
Öğretim Üyesi Alınacak
İzmir Dikili'de 2.340 m² arsa icradan satılık
İzmir Dikili'de 2.340 m²...
Üretim tesisleri 5 yıllığına kiraya verilecek
Üretim tesisleri 5 yıllığına...
Harita ve bilgilerin güncellenmesi hizmeti alınacak
Harita ve bilgilerin güncellenmesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

“Ramazan Hilali” bu yıl Bursa’dan izlenecek

TVNET ekranlarında yayınlanacak olan “Ramazan Hilali” programı bu yıl, Bursa’dan izlenecek.

09 Nisan 2021 Cuma 15:32
3 Okunma
“Ramazan Hilali” bu yıl Bursa’dan izlenecek

İSTANBUL - TVNET, Ramazan ayına özel “Ramazan Hilali” isimli sahur programının bu yıl, Bursa’dan yayınlanarak izleyici ile buluşacağını açıkladı. Dr. Erkan Aydın’ın sunumu ile yayınlanacak programın hazırlıklarına Bursa’nın Tophane Surlarında, tarihi dokuya zarar vermeden büyük bir titizlik ve dikkatle devam ediliyor.

Kanalın program ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada, “Ramazan ayı boyunca her gece birbirinden değerli konuklar, tasavvuf dinletileri, söyleşiler ve Kur’an-ı Kerim tilavetleri bu mübarek mevsimini manevi iklimini izleyicilerle buluşacak. Program, manevi yönüyle kalplere dokunmasının yanı sıra Bursa’nın tanıtımına vesile olacak ve şehrin sahip olduğu değerleri ekranlara taşıyacak. Ana sponsorluğunu Türk Hava Yolları’nın yaptığı, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Yıldırım Belediyesi ve Osmangazi Belediyesi’nin katkılarıyla ekranlara gelecek olan program, 13 Nisan’da Ramazan ayının ilk gecesi başlayıp 13 Mayıs günü Ramazan Bayramı gecesi sona erecek” denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ramazan HilaliBursa
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Soylu: Türk Polis Teşkilatı, bu coğrafyanın umududur
Bakan Soylu: Türk Polis Teşkilatı, bu coğrafyanın umududur
Antalya emniyetinin 'Lara Croft'una, mermi sesi müzik gibi
Antalya emniyetinin 'Lara Croft'una, mermi sesi müzik gibi
İzmir'de ramazan öncesi gıda denetimi
İzmir'de ramazan öncesi gıda denetimi
MSB: İzmir'de eğitim uçuşu yapan uçak kaza kırıma uğradı, 2 pilot sağ kurtarıldı
MSB: İzmir'de eğitim uçuşu yapan uçak kaza kırıma uğradı, 2 pilot sağ kurtarıldı
Bakan Akar, İngiltere'de uçak gemisini inceledi
Bakan Akar, İngiltere'de uçak gemisini inceledi
Altun: Bu üslubu şiddetle kınıyoruz 
Altun: Bu üslubu şiddetle kınıyoruz 
İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Gaiani, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Gaiani, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
Van'daki annelerin evlat eylemine Diyarbakır'daki annelerden destek
Van'daki annelerin evlat eylemine Diyarbakır'daki annelerden destek
Şehit Uzman Çavuş Ahmet Akdal, memleketine uğurlandı
Şehit Uzman Çavuş Ahmet Akdal, memleketine uğurlandı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma