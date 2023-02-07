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PTT, deprem bölgesine yönelik bireysel yardımları ücretsiz ulaştıracak

PTT AŞ, depremden etkilenen bölgelere yapılacak bireysel yardımları, ihtiyaç sahiplerine ücretsiz şekilde ulaştıracağını duyurdu.

07 Şubat 2023 Salı 12:28
PTT, deprem bölgesine yönelik bireysel yardımları ücretsiz ulaştıracak

ANKARA - PTT AŞ'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Depremin yaralarını birlikte sarıyoruz. Listede yer alan bireysel yardımlarınızı, PTT iş yerlerimize teslim ederek ücretsiz bir şekilde deprem bölgelerine gönderilmesini sağlayabilirsiniz." ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda kullanılan infografikte ise şunlar kaydedildi:

"Size en yakın PTT iş yerlerimize gelerek ihtiyaç listesinde belirtilen bireysel yardım malzemelerini ücretsiz bir şekilde deprem bölgelerine gönderebilirsiniz. Göndermek istediğiniz yardım malzemelerinin yeni/kullanılmamış olmasını önemle rica ederiz."

Yardım malzemeleri listesinde şu ürünler bulunuyor:

- Elektrikli ısıtıcı

- Kadın-erkek-çocuk kışlık her türlü giyim eşyası

- Bebek bezi

- Kişisel temizlik ve hijyen malzemesi

- Çocuk maması

- Powerbank

- Yorgan, yastık, battaniye, uyku tulumu

- Su ısıtıcısı, cep ısıtıcısı

- Çay, kahve, konserve, kuru gıda, tava, tek kullanımlık tabak, bardak, çatal, kaşık

AA

Son Güncelleme: 07.02.2023 12:38
Anahtar Kelimeler:
PTTDeprem Bölgesi
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