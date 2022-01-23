Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul -1
hafif kar duşu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2,011.16
ALTIN
793.64
DOLAR
13.47
STERLİN
18.27
EURO
15.29
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim...
"Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Foto Maratonu" 13-15 Mayıs'ta
"Çanakkale Savaşları Tarihi Alan...
TED Üniversitesi öğretim üyesi alımı yapacak
TED Üniversitesi öğretim üyesi...
Aydındere Belediye Başkanlığı Zabıta Memuru alacak
Aydındere Belediye Başkanlığı Zabıta...
Kilis İli Elbeyli Belediyesi Memur alacak
Kilis İli Elbeyli Belediyesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Protokolden depremzedelere ziyaret

Protokolden depremzedelere ziyaret

23 Ocak 2022 Pazar 21:08
5 Okunma
Protokolden depremzedelere ziyaret

ELAZIĞ, (DHA)- 

Elazığ'da, 24 Ocak depreminin yıl dönümünde depremzedeler, il protokolü tarafından ziyaret edildi.

24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen Elazığ depreminin üzerinden 2 yıl geçti. Bu kapsamda depremin ikinci yılında Elazığ il protokolü depremzede ailelerle bir araya geldi. Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman ve eşi Neşe Toraman, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız, İl Emniyet Müdürü Celal Sel ve eşi Neşe Sel ile Vali Yardımcıları Abdulkerem Abbasoğlu, Recep Gündüz, İsmail Alsancak, AFAD Müdürü Osman Pıhtılı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Hikmet Şişecioğlu, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Şiş, İl Sağlık Müdürü Cahit Polat ve Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Ali Sait Çeçen, deprem nedeniyle yakınlarını kaybeden depremzedeleri ziyaret ederek sohbet etti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ProtokolDepremzede
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Düzce'de kaza
Düzce'de kaza
Konya'yı çevre illere bağlayan tüm yollar kapalı
Konya'yı çevre illere bağlayan tüm yollar kapalı
TEYFED Başkanı Sağır: Aidatlarla ilgili TBMM’ye kanun teklifinde bulunduk
TEYFED Başkanı Sağır: Aidatlarla ilgili TBMM’ye kanun teklifinde bulunduk
Kartalkaya'da sömestir tatilinde otellerin doluluk oranı yüzde 90
Kartalkaya'da sömestir tatilinde otellerin doluluk oranı yüzde 90
Sivas'ta Kızılırmak buz tuttu
Sivas'ta Kızılırmak buz tuttu
Karadeniz'de kar esareti
Karadeniz'de kar esareti
'Kayseri, 20 senede bir 5 büyüklüğünde depremi yaşayacak’
'Kayseri, 20 senede bir 5 büyüklüğünde depremi yaşayacak’
TÜRKİYE İŞİTME ENGELLİLER HALAT ÇEKME ŞAMPİYONASI TOROSLAR İLÇESİNDE YAPILDI
TÜRKİYE İŞİTME ENGELLİLER HALAT ÇEKME ŞAMPİYONASI TOROSLAR İLÇESİNDE YAPILDI
Ordu'da karla kaplı yollarda 'aşı' mesaisi
Ordu'da karla kaplı yollarda 'aşı' mesaisi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma