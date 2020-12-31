Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 12
açık
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1478
ALTIN
454.484
DOLAR
7.4614
STERLİN
10.2076
EURO
9.1632
Araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alınacak
Araştırma görevlisi ve öğretim...
160 personel alımı yapılacak
160 personel alımı yapılacak
90 adet proje personeli alınacak
90 adet proje personeli...
Müşavirlik hizmetleri alacak
Müşavirlik hizmetleri alacak
557 adet parsel ihaleyle satılacak
557 adet parsel ihaleyle...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Propolise pandemi döneminde rağbet arttı

Türkiye'de, koronavirüsün görülmesinin ardından, vatandaşlar alınan tüm önlemlerin yanı sıra bağışıklık sistemini güçlendirmek için de çeşitli besinler aramaya başladı. Bu sırada arıların bitkilerin yaprak, sap ve tomurcuklarından topladığı tamamen doğal bir ürün olan ve bağışıklık sistemini güçlendirmesiyle bilinen propolisin de satışları arttı. Bitlisli bal üreticisi Caner Güngördü, siparişlere yetişemediklerini söyledi.

31 Aralık 2020 Perşembe 12:51
3 Okunma
Propolise pandemi döneminde rağbet arttı

BİTLİS - Tüm dünyada koronavirüsün yayılmasını önlemeye ve tedavisine yönelik çalışmalar devam ederken, uzmanlar bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Koronavirüsten korunmak için bağışıklığı güçlendirici yiyeceklere yönelen vatandaşların yoğun olarak tercih ettiği besinlerin başında ise propolis geliyor. Arılar, bitkilerin yaprak, sap ve tomurcuklarından topladığı güçlü antioksidan ve antimikrobiyal etkilere sahip propolisi kovandaki mikropları yok etmek ve sterilizasyonu sağlamak için kullanıyor. İnsan sağlığına olan faydaları da araştırılan propolisin bağışıklık sistemini önemli ölçüde güçlendirdiği iddia ediliyor.

Bitlis'te bal üreticiliği yapan Caner Güngördü, propolise olan yoğun talep nedeniyle siparişlere yetişemediklerini söyledi. Pandemi nedeniyle satışların çok yükseldiğini anlatan Güngördü, "Halk arasında ‘Akumum’, Anadolu’da ‘Girebolu’ olarak bilinen propolis, birçok hastalığa iyi geldiği için tarih boyunca kullanılmış. Ancak bizler bağışıklığı güçlendiren propolisi çözelti haline getirerek, şişeledik. Bu ürünü Türkiye’nin değişik yerlerine de gönderiyoruz. Özellikle pandemi döneminde bağışıklık güçlendiren bir ürün olduğu için çok fazla talep görüyor. Satışlarımızda son derece iyi. Kendi imkanlarımızla yaptığımız bu çözeltiyi, 20 cc’lik şişelere doldurarak satışa hazır hale getiriyoruz. Piyasada 75 TL’den alıcı bulan propolisi il dışından isteyen vatandaşlarımıza da kargolayarak gönderiyoruz. Hazırlanan çözelti propolisi, bir bardak suya 7-8 damla karıştırarak günde 1 kez tüketilmesini öneriyoruz" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
PropolisPandemi Dönemi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bodrum'da yılbaşı öncesi trafik yoğunluğu
Bodrum'da yılbaşı öncesi trafik yoğunluğu
Erdoğan, Bakü’de bulanan Mehmetçiğe seslendi
Erdoğan, Bakü’de bulanan Mehmetçiğe seslendi
Bakan Akar'dan sürpriz ziyaret
Bakan Akar'dan sürpriz ziyaret
Kritik FETÖ davasında ceza yağdı
Kritik FETÖ davasında ceza yağdı
Bakan Akar'dan sınır birliklerinde inceleme
Bakan Akar'dan sınır birliklerinde inceleme
Zorunlu 'negatif PCR test ibrazı uygulaması' başladı
Zorunlu 'negatif PCR test ibrazı uygulaması' başladı
VE AŞILAR TÜRKİYE'DE
VE AŞILAR TÜRKİYE'DE
İslam, suyu ölçülü kullanmayı emrediyor
İslam, suyu ölçülü kullanmayı emrediyor
Çin'den 3 milyon doz koronavirüs aşısı Türkiye'ye geliyor
Çin'den 3 milyon doz koronavirüs aşısı Türkiye'ye geliyor

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma