Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
İbrahim Üzülmez: Telafisi olmayan maçlar oynayacağız
İbrahim Üzülmez: Telafisi olmayan maçlar...
İETT 3 bin 600 şoförünü “Mesleki Yeterlilik” sınavına alacak
İETT 3 bin 600 şoförünü...
Üniversiteden ‘koronavirüs’ önlemi: Bahar tatilini öne çekti
Üniversiteden ‘koronavirüs’ önlemi: Bahar tatilini...
"Koronavirüs sigara içenleri daha çok etkiliyor"
"Koronavirüs sigara içenleri daha çok...
Beşiktaş'tan Akatlar Spor Salonu'nda koronavirüs temizliği
Beşiktaş'tan Akatlar Spor Salonu'nda koronavirüs...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Prof. Dr. Karabay: Özel filtreli maskeleri kullanmanız gereksizdir

Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Oğuz Karabay, koronavirüse karşı cerrahi maskelerin yeterli olduğunu belirterek, ''Sadece kendinizi korumak için maske takıyorsanız basit cerrahi maske kullanın. Özel hepa filtreli maskeleri kullanmanız gereksizdir, israftır.''

11 Mart 2020 Çarşamba 14:04
0 Okunma
Prof. Dr. Karabay: Özel filtreli maskeleri kullanmanız gereksizdir

SAKARYA - Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Oğuz Karabay, Çin’de ortaya çıkan koranavirüsün tüm dünyaya yavaş yavaş yayıldığını belirterek, ''En son ulaştığı ülkelerden bir tanesi de ülkemiz. Burada önlemlerin iyi alınması ve iyi organize edilmesiyle ülkemiz dünyaya örnek bir mücadele yürütüyor. Ancak bu kadar yayılabilen bir virüs, ülkemizde de görüldü. Bizde elbette önlemler almalıyız, ancak asla korku ve panik havası olmamalı'' dedi.

'HASTALIĞIN YAŞLA CİDDİ İLİŞKİSİ VAR'

Hastalıkta çocukların en az etkilenen grupta olduğunu belirten Prof. Dr. Oğuz Karabay, “Yaşla hastalığın ciddi ve hatta ölümcül gitmesi arasında ciddi ilişki var. Örneğin; 80 yaşın üzerindekilerde yaklaşık yüzde 14.8 ölümcül gitme olasılığı var. 70 ila 79 yaş arasında bu oran yüzde 8’e, 60 ila 69 yaş arasında oran yüzde 3.6’ya, 50 ila 59 yaşına baktığımızda oran yüzde 1.3’e, 40 ila 49 yaş arasına geldiğimizde ise binde 4’e düşüyor oran. 30 ila 39 yaş arasında bin vakada 2, 20 ila 29 yaşta bin vakada 2, 10 ila 19 yaşta bin vakada 2 ve 9 yaşın altındaysa neredeyse hiç ölüm yok. Yani çocuklarımız için panik oluyoruz ama çocuklarda gayet selim geçiyor, en korktuğumuz gruplar 80 yaş ve üzeri gruplar'' diye konuştu.

'SİNEMA, TİYATRO VE MAÇLARA GİDİLECEK ZAMAN DEĞİL'

Hastalık riski taşıyan veya kronik rahatsızlıkları olanların kalabalık içerisine girmemesi gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Karabay, şöyle konuştu:

"Kronik bronşiti, ileri derece hastalığı, akciğer yetmezliği olan ve bağışıklık sisteminde problem olanlar çok daha dikkatli olmalı. Daha fazla el hijyenine özen göstermeli, alkol bazlı el dezenfektanlarıyla temizlenmeye veya su ve sabunla en az 20 saniye el yıkamalı. Şu anda kalabalığın içine girilecek zaman değil. Sinema, tiyatro ve maçlara gidilecek zaman değil. Şu anda mümkün olduğunca yakın temastan uzak durmalıyız."

MASKE NASIL TAKILMALI?

Maske kullanımıyla ilgili ciddi hataların olduğunu ve korunmak için pahalı maskelerin alınmamasının gerektiğini belirten Prof. Dr. Karabay, şu açıklamada bulundu:

"Maske kullanırken gözlemlediğim bazı hatalar var. Maskenin ağzı, çeneyi ve burnu tam olarak kaplamalı. Cerrahi maskelerin üst kısmındaki metalin buruna göre şekillendirilerek kullanılmalı. Burun dışardayken maske kullanılmasının mantığı yok. Maske çıkartılırken ortasına dokunarak çıkartılması da virüsü ele bulaştırır. Maske ipçiklerinin olduğu kısımdan çıkarılarak atılmalıdır."

'CERRAHİ MASKE KULLANIN'

Prof. Dr. Karabay hepa filtreli maskelerin hastalar tarafından kullanılması durumunda hiçbir işlemi olmadığını ve tamamen israf olduğunu açıklayarak, şöyle devam etti:

"Hepa filtreli maskeler özellikle sağlık personelleri içindir. Hastalar ve hastalıktan korunmak isteyenler için kullanılacak maske basit tip cerrahi maskedir. Hepa filtreli maskelerin özel bir valfi vardır, nefes verirken açılır. Bu yüzden hasta nefes verirken tüm oksijen ve varsa virüs dışarıya çıkar. Asla hastalar için takılması uygun olan maskeler değildir. Eğer sağlık personeli değilseniz ve sadece kendinizi korumak için maske takıyorsanız basit cerrahi maske kullanın. Bu özel hepa filtreli maskeleri kullanmanız gereksizdir, israftır ve bilimsel olarak ek bir faydası yoktur."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Oğuz KarabayKoronavirüsÖzel Filtreli Maskeler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yunanistan sınırda önlemleri artırıyor
Yunanistan sınırda önlemleri artırıyor
Haluk Levent, çocukluk hayalini anlattı
Haluk Levent, çocukluk hayalini anlattı
Cinsiyete göre meslek grupları belli oldu
Cinsiyete göre meslek grupları belli oldu
MSB: 4 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: 4 terörist etkisiz hale getirildi
Suriyelilerin 2'nci kaçak tıp merkezine baskın: 7 gözaltı
Suriyelilerin 2'nci kaçak tıp merkezine baskın: 7 gözaltı
8 milyon liralık servet, yediemin otoparkında çürüyor
8 milyon liralık servet, yediemin otoparkında çürüyor
Bursa'da 300 polisle şafak operasyonu
Bursa'da 300 polisle şafak operasyonu
Konya'daki NATO üssünde görevli Alman askerde koronavirüs çıkmadı
Konya'daki NATO üssünde görevli Alman askerde koronavirüs çıkmadı
Bitlis’te basma düzenekli 5 kilogram EYP ele geçirildi
Bitlis’te basma düzenekli 5 kilogram EYP ele geçirildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı