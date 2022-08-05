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Prof. Dr. Işın Çelebi: Önümüzdeki kış zor geçecek

05 Ağustos 2022 Cuma 15:21
Prof. Dr. Işın Çelebi: Önümüzdeki kış zor geçecek

İSTANBUL - Altınbaş Üniversitesi öğretim üyesi ve eski Ekonomi Bakanı Prof. Dr. Işın Çelebi, enerjideki girdilerin ve gıda arz güvenliğinin ekonomiyi çok boyutlu etkilediğini dile getirdi. Prof. Dr. Çelebi, “Bu süreci çok iyi yönetmek lazım. Enerji ve doğalgaz anlamında önümüzdeki kış çok zor geçecek” uyarısında bulundu.


 

Prof. Dr. Işın Çelebi, Ukrayna- Rusya savaşının etkilerinin ciddi biçimde dünyayı etkilemeye devam ettiğine değindi. Prof. Dr. Çelebi gıda arz güvenliğinin yanı sıra enerji arz güvenliği probleminin de olduğunu aktardı. Dünyanın doğalgaz eksikliğinden ciddi bir resesyona sürüklendiğini söyleyen Prof. Dr. Çelebi, “Çok temel olan noktalardan biri doğalgaz fiyatlarının inanılmaz biçimde 1200 dolar ve 1600 dolar arasında dalgalanmasıdır. Türkiye ve dünya doğalgaz kıtlığı ile karşı karşıya. Bu aslında hem enerji krizine hem resesyona yol açacak çok önemli bir gelişme. Doğalgazın enerji arz güvenliği içindeki yeri çok hayati hale geldi. Botaş kışa hazırlık için yavaş yavaş doğalgaz depolama konusunda adımlar atıyor. Kredi kullanarak, 10 kargo LNG alıp depolamaya çalışıyor. Ancak bunun yeterli olacağını düşünmüyorum” dedi.


 

“DOĞALGAZ SANTRALLERİNİN ÇALIŞMASI VE ISINMA ÖNEMLİ”


 

Prof. Dr. Işın Çelebi, LNG politikasının hem dünyada hem Türkiye'de çok özel yönetilmesi gerektiğini vurguladı. Prof. Dr. Çelebi, bugün en önemli iki kritik noktanın kış aylarında enerji üretiminde kullanılan doğalgaz santrallerini çalıştırabilmek ve evlere ısınma için doğalgaz verebilmek olduğunu ifade etti. Petrol ve doğalgaz krizinin birleşmesi nedeniyle Avrupa ve Türkiye'deki en ciddi sorunun enerji olduğunu belirten Prof. Dr. Işın Çelebi, “Almanya’da kömüre dönerek enerji üretimi meselesini tartışılıyor. Hatta nükleer santraller yavaş yavaş tekrar gündeme geliyor. Türkiye'nin de nükleer santral konusunu daha somut ve pozitif ele almalı. Akkuyu Nükleer Santralinin bir an önce tamamlanması ve elektrik üretimine katkı sağlaması gerekiyor” açıklamalarını yaptı.


 

“ENERJİ FİYATLARINDA YÜKSEK SEVİYE, ENFLASYONLA MÜCADELEYİ DE ZORLAŞTIRIYOR”


 

Prof. Dr. Işın Çelebi, kış aylarında dünyanın genel yapısını çok parlak görmediğini dile getirdi.  Prof. Dr. Çelebi, “Uzun vadede enerji fiyatlarındaki yüksek seviyeler devam edeceği için enflasyonla mücadele de zor olacak” dedi. Prof. Dr. Işın Çelebi, “Türkiye ihracatının ithalatı karşılama oranı yüzde 70'in altına düşmüş durumda. Oysa bu rakamın, Türkiye ekonomisinin başarılı ve güçlü olabilmesi için yüzde 90'ın üstüne çıkması lazım. İhracatın azalması Türk ekonomisinin güçlenmesine engeldir. Türkiye'de döviz gelirlerini arttırarak, yeni bir faiz politikasının belirlenmesine ihtiyaç var” ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ekonomi Bakanı Prof. Dr. Işın ÇelebiKışZor
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