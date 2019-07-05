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PKK'lı teröristlerin 3 sığınağı bulundu, girişinde EYP ele geçti

Bingöl'ün Yayladere ilçesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlerce kullanılan 3 sığınak tespit edildi. Sığınaklardan birinin girişinde basma kalıplı el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirildi.

PKK'lı teröristlerin 3 sığınağı bulundu, girişinde EYP ele geçti

Bingöl'ün Yayladere ilçesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlerce kullanılan 3 sığınak tespit edildi. Sığınaklardan birinin girişinde basma kalıplı el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirildi.

05 Temmuz 2019 Cuma 11:22
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PKK'lı teröristlerin 3 sığınağı bulundu, girişinde EYP ele geçti

BİNGÖL - İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Yayladere ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarının etkisiz hale getirilmesi amacıyla operasyon düzenlendi. Operasyonun düzenlendiği bölgede arama yapan güvenlik güçleri teröristlerin kullandığı 3 sığınak tespit etti. Sığınaklarda yapılan aramalarda çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirildi. Sığınakların birinin girişinde ise basma kalıplı el yapımı patlayıcı tespit edildi. Patlayıcı ve malzemeler operasyon bölgesinde imha edilirken, sığınaklar kullanılamaz hele getirildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BingölEYP
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