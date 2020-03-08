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PKK'lı 2 terörist, teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK'dan kaçan 2 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

08 Mart 2020 Pazar 16:24
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PKK'lı 2 terörist, teslim oldu

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'dan kaçışlar devam ediyor. Suriye’deki barınma alanlarından kaçan 2 PKK/YPG'li terörist daha Şanlıurfa Suruç'taki hudut karakolumuza teslim oldu" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
PKKTerörTerörist
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