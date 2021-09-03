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Petrol sızıntısı, Hatay'ın Samandağ sahiline ulaştı

Hatay Valisi Doğan: Hem denizden hem karadan müdahalemiz sürüyor

03 Eylül 2021 Cuma 15:17
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Petrol sızıntısı, Hatay'ın Samandağ sahiline ulaştı

HATAYSuriye'deki enerji santralinden yayılan ve Akdeniz kıyısındaki ülkeleri tehdit eden petrol sızıntısı, Hatay'ın Samandağ sahiline ulaştı. Hatay Valisi Rahmi Doğan, “Tedbirleri alıyoruz devletimizin tüm imkanlarıyla buradayız. Hem denizden hem karadan müdahalemiz devam ediyor” dedi.

Suriye'de bir enerji santralinden yayılan petrol sızıntısı Akdeniz kıyısındaki ülkeleri tehdit ederken, petrol atıkları Hatay'ın Samandağ sahiline ulaştı. Dünden bu yana sahile vuran petrol atıkları, Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Sahil Güvenlik ekiplerince temizleniyor. Hatay Valisi Rahmi Doğan ve beraberindeki heyet, sahilde inceleme yaptı. Vali Doğan, “Suriye sınırımıza 107 kilometre mesafedeki bir elektrik santralındaki fuel-oil deposunda bir sızıntı meydana geldi. Bu sızıntı yaklaşık bir hafta önce meydana geldi. Bunu Suriye basınından öğreniyoruz. Bu depodaki fuel-oil miktarı deponun kapasitesini 15 bin metreküp olduğunu biliyoruz. Ancak kamuoyunda şöyle bir bilgi var; bu bilgi bu depodaki fuel-oil ne kadar derece sızdığını, ne kadarının dolu olduğunu bilmiyoruz. Ancak bir hafta önce meydana gelen bir olay olması sebebiyle açık denize sızan bu fuel-oilin büyük çoğunluğunun Suriye kıyılarına tekrar ulaştığını ve  Suriye kıyılarında da bir temizlik çalışmasının yürütüldüğünü biliyoruz" dedi.

'DEVLETİMİZİN TÜM İMKANLARIYLA BURADAYIZ'

Açık denize sızan fuel-oilin öncelikli olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti karasularına doğru ilerlediğini kaydeden Vali Doğan, "Ulaştırma Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü'ne bağlı gemilerimiz bu açık alanda temizlik çalışmalarını yürütüyorlar. Nene Hatun acil müdahale gemisi, Seyit Onbaşı atık toplama gemisi ve yine bu gemilere benzer donanıma sahip 4 gemi, toplam 6 gemiyle birlikle açık denizlerde de bu temizlik çalışması yürütülmektedir. Tabi deniz şartları gereği birtakım atıklar da bizim sahillerimize doğru gelmiş bulunmaktadır. Bu gelen parçacıklar çok küçük parçacıklar, metal para büyüklüğündeki parçacıklar. Arkadaşlarımız sahildeki bu partikülleri topluyorlar, hem denizden hem karadan müdahalemiz devam ediyor. 6 tane gemi açık denizde çalışıyor. Bu gemilerin kullanacağı birtakım materyaller İskenderun Limanı'na dün ulaştı, 11 konteynerle gelen bu materyaller hem mevcut denizdeki gemilerimiz hem de bu gemilere ilave gelecek gemilerimiz tarafından kullanılacak. Bütün tedbirleri alıyoruz, devletimizin tüm imkanlarıyla buradayız" diye konuştu.

'TEDBİRLERİMİZ DEVAM EDECEK'

Olayın büyüklüğünün göz önüne alındığında ciddi kirliliğin olmadığını belirten Vali Doğan, “Tedbirlerimiz bu olay neticelenene kadar devam edecektir. Hem açık denizde hem sahillerimizdeki çalışmaları Valiliğimizin, Ulaştırma Bakanlığımızın, Çevre Bakanlığımızın gözetiminde arkadaşlar devam ettiriyorlar" dedi.

Doğan, denizde bir risk olmadığını, kalıcı kirliliğe sebep olmamak adına çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SuriyePetrol SızıntısıHataySamandağ
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