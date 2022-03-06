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PEŞ PEŞE KRİTİK GÖRÜŞMELER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile telefonda görüştü

06 Mart 2022 Pazar 09:30
PEŞ PEŞE KRİTİK GÖRÜŞMELER

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı ve son gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Rusya-Ukrayna arasında barışın yeniden tesisi için ellerinden gelen tüm çabaları sürdüreceklerini kaydetti.

LİTVANYA CUMHURBAŞKANI NAUSEDA İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı başta olmak üzere bölgesel meseleler ve son gelişmeler ele alındı.

KANADA BAŞBAKANI TRUDEAU İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı dahil bölgesel meseleler ve son gelişmeler ele alındı.

SIRBİSTAN CUMHURBAŞKANI VUCİC İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı dahil bölgesel meseleler ve Türkiye-Sırbistan ilişkileri ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic’in doğum gününü de tebrik etti.

DHA

Son Güncelleme: 06.03.2022 09:32
Anahtar Kelimeler:
CumhurbaşkanıRecep Tayyip ErdoğanGörüşmeTelefonDiplomasiUkraynaABLitvanyaKanadaSırbistan
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