Pertek feribot seferinde en yoğun saatin geliri, sokak hayvanlarına

TUNCELİ (DHA)

Belediye Meclisi'nde oy birliği ile alınan karara ilişkin konuşan Pertek Belediye Başkanı Ruhan Alan, "1974 yılından beri Pertek Belediyesi'ne ait feribotların, bundan sonra bir seferinin geliri, sokak hayvanlarına ayrılacak. Bu da belediyemiz için bir ilk ve süreklilik arz etmesi de bizi mutlu kılacak" dedi.

Tunceli ile Elazığ arasındaki mesafeyi kısaltan, yaz döneminde günde 3 bin 500, kış döneminde ise 1500 aracın taşındığı Pertek feribotlarına ilişkin karar, Pertek Belediyesi Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda görüşüldü. Pertek Belediyesi'ne ait feribotların en yoğun saati olan 14.00'teki seferin gelirinin sokak hayvanları için kullanılması yönünde karar alındı. 5'i CHP, 3'ü AK Parti, 1'i HDP'li üyenin bulunduğu Belediye Meclisi'nde; karar oy birliği ile kabul edildi. Söz konusu seferin aylık ücretinin 30 bin TL olduğu, bu gelirin Pertek ilçesi ile diğer ilçelerdeki sokak hayvanları için kullanılacağı belirtildi. Karar sonrası belediye yönetimi, sokak hayvanları için 1000 battaniye ile 100 barınak siparişi verdi.

HER GÜN 36 SEFER YAPILIYOR

Konuya ilişkin bilgi veren Pertek Belediye Başkanı Ruhan Alan, "Her gün 36 sefer yapılıyor. Saat 14.00'teki feribotumuzun ücretini öncelikli ilçemiz sınırları içerisindeki sokak hayvanları olmak üzere, artış olduğu zamanda da ilimiz genelindeki sokak hayvanlarımızın ihtiyaçları için kullanacağız. Sosyal medyada ve görsel yayınlarda hepimiz görmüşüzdür; özellikle son süreçte neredeyse her yerde kameralara yansıyor. Sokak hayvanlarına yönelik işkence uygulanıyor. Bu durum üzerinden bizler de bir farkındalık yaratmak istedik. Belediyemizdeki mevcut veteriner aracılığıyla bakımları, beslenmeleri ve kısırlaştırma çalışmaları yapılıyordu. Bundan sonraki süreçte bunun sürekli hale gelmesi gerekiyordu. 1974 yılından beri Pertek Belediyesi'ne ait feribotların, bundan sonra bir seferinin geliri, sokak hayvanlarına ayrılacak. Bu da belediyemiz için bir ilk ve süreklilik arz etmesi de bizi mutlu kılacak" dedi.