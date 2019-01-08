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Peribacaları beyaza büründü

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya, kar yağışı ile beyaza büründü. Karla kaplanan Peribacaları, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekti.

Peribacaları beyaza büründü

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya, kar yağışı ile beyaza büründü. Karla kaplanan Peribacaları, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekti.

08 Ocak 2019 Salı 14:36
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Peribacaları beyaza büründü

NEVŞEHİR - Nevşehir'de etkili olan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Sürücüler, karla kaplanan yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Bazı araçlar yolda kaldı. Belediye ekipleri, karla kaplanan yollarda temizleme ve tuzlama çalışması yaptı.

Peribacaları ile ünlü turizm bölgesi Kapadokya’da ise kar yağışı ile birlikte güzel görüntüler ortaya çıktı. Turistler, peribacaları arasında dolaşarak güzel manzarının keyfini çıkardı. Göreme, Uçhisar, Ürgüp Üç Güzeller bölgesini gezen ve Peribacalarını seyreden turistler, Güvercinlik, Zelve ve Zemi vadilerinde yürüyüş yaptı.

DHA

Son Güncelleme: 08.01.2019 14:41
Anahtar Kelimeler:
KapadokyaPeribacaları
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