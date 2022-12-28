Paris'te öldürülen üniversiteli Akın'ın cenazesi Trabzon'da

TRABZON - Fransa'nın başkenti Paris'te kimliği belirsiz saldırganın 15 Aralık'ta okul çıkışı evine giderken sokakta başından vurarak öldürdüğü Akın Genç'in (19) cenazesi, memleketi Trabzon'un Çaykara ilçesine getirildi. Baba Asım Genç, "Çocuğumun hiçbir suçu yoktu. Karanlık bir yerde katledildi" dedi.



Olay, 15 Aralık'ta Paris’te Aulnay Sous Bois’te meydana geldi. Kentte, güzel sanatlar fakültesinde mimarlık eğitimi gören Trabzonlu Akın Genç, okul çıkışı evine giderken kimliği belirsiz bir kişinin açtığı ateşle başından vuruldu. Genç, kaldırıldığı hastanedeki müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. İki kardeşi olan ve ailesiyle yaşayan Akın Genç'in ölümüyle ilgili Fransız polisinin başlattığı soruşturma sürüyor.



Cinayet şüphelisinin kimliğinin belirlenip yakalanması için başlatılan süreci Türk makamları da yakından izlerken, otopsi işlemleri tamamlanan Genç'in cenazesini ailesi teslim aldı. Paris'teki Garges Sarcelles Selimiye Camisi'nde önceki gün cenaze namazı kılınan Genç'in cenazesi, sabah saatlerinde uçakla Trabzon'a getirildi.





'HAYAT DOLU BİR ÇOCUKTU'



Akın Genç için Çaykara ilçesi Köknar Mahallesi'ndeki cenazesi öncesi, ailesi taziyeleri kabul etti. Babası Asım Genç, failin bulunmadığını belirterek, "Çocuğumun hiçbir suçu yoktu. Okuldan eve, evden okula giden bir çocuktu. Başarılı, hayat dolu bir çocuktu. Okuldan geldiğinde, otobüsten iniyor, evi geçtikten sonra 200 metre ilerde sol tarafta karanlık bir yerde katledildi. Bugüne kadar da bir açıklama yapılmadı. Kimin yaptığı bulunamadı. Polis bize hiçbir bilgi vermedi. Açıklama yaparsak 'konu dağılır' dediler. Bizim de güvenmekten başka bir çaremiz yok. Yetkililere destekleri için çok teşekkür ederim. Onların destekleriyle ayakta duruyoruz. Bazı yerlerde konu çarpıtılıyor. Allah bu acıyı kimseye yaşatmasın" dedi.



Akın Genç, kılınacak cenaze namazı sonrası ilçedeki aile kabristanlığında toprağa verilecek.