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Palu Ailesi davasında, son savunmalar alınıyor

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, 11 yıl önce Meryem Tanhal (35) ve kızı Melike Tanhal'ın (8) kaybolmasıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Palu Ailesi'nden 6 sanığın yargılandığı davanın bugünkü duruşmasında, son savunmalar alınıyor. Ailenin damadı Tuncer Ustael cinayetle bir ilgisi olmadığını savunarak, "Ben hepsinden şikayetçiyim. Herkes Allah’ından bulsun, kimseye hakkımı helal etmiyorum" dedi.

13 Şubat 2020 Perşembe 13:19
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Palu Ailesi davasında, son savunmalar alınıyor

KOCAELİ - Kamuoyunda 'Palu Ailesi' olarak da bilinen davanın 6'ncı duruşması, Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı. Duruşmaya Tuncer Ustael, eşi Emine Ustael ile Hava Palu, İsa Palu, Fatih Palu, Ayşe Palu ve avukatları katıldı. Sanık aile üyeleri, güvenlik önlemleri eşliğinde, adliye binasına, arka kapıdan alındı.

'MERYEM SOLUNUM YETMEZLİĞİNDEN ÖLMÜŞ OLABİLİR'

Mahkemenin son savunmaları aldığı duruşmada tutuklu sanık Tuncer Ustael, Meryem Tanhal ve kızı Melike Tanhal'ın kaybolması olayıyla bir ilgisi olmadığını söyleyerek, "Ben Palu Ailesi'nden davacı ve şikayetçiyim. Herkes Allah’ından bulsun, kimseye hakkımı helal etmiyorum" diye konuştu.

Havva, İsa, Ayşe ve Fatih Palu’nun avukatı ise Meryem Tanhal’ın ölüm nedeninin darp ya da işkence değil gömüldükten sonra yaşadığı solunum yetmezliği olabileceğini iddia ederek, "Meryem’in cesedi üzerinde otopsi yapılamadı, cesedin atıldığı söylenen yerde de herhangi bir coğrafi değişim yaşanmamıştı. Meryem Tanhal’ın ölüm nedeni henüz belirlenemedi, beyanlar hukuki anlamda tespit ve teşhis ifade etmez. Meryem, Tuncer’den şiddet gördüğü sırada ölmeyip, bayılmış olabilir. Bayıldı sanılarak gömüldüğü için solunum yetmezliğinden ölmüş olabilir. Ölüm nedeni Tuncer’in yapmış olduğu eylemlerden değil, toprak altında solunum yetmezliğinden olmuş olabilir. Bu da sanıkların iştirak etmediğini gösterir. Tuncer'in Meryem’i gömme eylemini İsa’ya zorla yaptırdığı düşünüldüğünde, bu durumun suça iştirak olarak değerlendirilmemesi gerekir. Benim müvekkillerimin idaresi cin, büyü ve benzeri şeylerle korkutularak sakatlanmıştır" dedi.

SAVCI AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI TALEP ETMİŞTİ

Davanın bir önceki duruşmasında, Cumhuriyet savcısı, Tuncer Ustael hakkında Meryem Tanhal'ı 'nitelikli öldürme' ve 'tasarlayarak canavarca hisle eziyet çektirerek öldürmek' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu, 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak' suçundan 5 yıl, 'Meryem Tanhal'a ait banka veya kredi kartını izinsiz kullanmak' suçundan 6 yıl hapis cezası istemişti. Savcı diğer sanıklar Hava Palu, İsa Palu, Ayşe Palu, Emine Ustael ve Fatih Palu hakkında ise 'Meryem Tanhal'a yönelik öldürme suçuna yardım etmek', 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak' suçlarından üst sınırdan ceza verilmesini istemiş, İsa Palu'nun 'Meryem Tanhal'a ait banka veya kredi kartını izinsiz kullanmak' suçundan da cezalandırılmasını talep etmişti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Palu AilesiDavaSon SavunmalarKocaeli
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