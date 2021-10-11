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Palandöken'den poşet poşet çöp topladılar

11 Ekim 2021 Pazartesi 11:11
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Palandöken'den poşet poşet çöp topladılar

ERZURUM  - Dünyanın sayılı kayak merkezlerinden Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi'nde, izcilerin başlattığı temizlik seferberliğinde, poşet poşet çöp toplandı. Erzurum İzci Kulübü lideri Özcan Işık, "Kış sezonu gelmeden göz bebeğimiz Palandöken'i el birliğiyle tertemiz yaptık" dedi.

Kış turizmin gözde mekanlarından Palandöken'e araçlarla gelen, yaşları 6 ile 25 arasında değişen 6'sı Mısırlı üniversite öğrencisi olmak üzere toplam 70 izci, burada bindikleri gondol ile Palandöken'in doruklarına çıktı. İzciler, irili ufaklı tüm çöp ve atıkları, yanlarına aldıkları poşetlere doldurdu. Denizden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken Dağı'nda gün boyu çöp toplayan izciler, yorgunluklarını Palandöken'in eteklerinde oyunlar oynayarak attı.

Erzurum İzci Kulübü lideri Özcan Işık, "Erzurum'un bacasız fabrikası olan Palandöken, sezon hazırlıklarına başlarken biz izciler de sık sık yaptığımız Palandöken temizliğinden birini daha gerçekleştirdik. Kayak sezonu gelmeden önce yerli- yabancı turistler Palandöken'e gelecek ve onların buraları temiz görmesi için hep beraber, el birliğiyle dağda temizlik harekatı yaptık. Bu çalışmaya aralarında Mısırlı öğrencilerin de bulunduğu 70 izci katıldı" diye konuştu.

İzci Senanur Kılınçarslan da "Erzurumlu izcileri olarak birçok faaliyetlere katılıyoruz. Bugün de Palandöken'de kış temizliği yaptık. Poşetlerle çöp topladık. Bunu tamamen gönüllü olarak yapıyoruz. Etkinliklerimize herkesi bekliyoruz" dedi.

Erzurumlu üniversite öğrencisi Nur Arfat ise "Erzurum İzcilik Kulübü'nde görev alıyorum. Palandöken dağımızda kışa hazırlık için temizlik yaptık. Temizlik sonrası oyunlar oynayarak güzel bir gün geçirdik" diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
PalandökenCop
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