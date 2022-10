Palamut bolluğu yaşanan Karadeniz'de balıkçıların 'mayın' endişesi

KIRKLARELİ - Karadeniz'de avlanan ve palamut bolluğu yaşandığını belirten Kırklarelili balıkçılar, Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle yeniden görülen ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından etkisiz hale getirilen mayın nedeniyle tedirginlik yaşıyor.



Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle Karadeniz’de geçen hafta yeniden ortaya çıkan ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince etkisiz hale getirilen mayın, balıkçıları tedirgin ediyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin 24 saat aralıksız görev yaptığı Karadeniz’de avlanan Kıyıköylü balıkçılar, özellikle gece avlandıkları için korktuklarını dile getirdi.



Bu yıl Karadeniz'de palamut bolluğunun yaşandığını söyleyen 20 yıllık balıkçı Oğuz Çevik, "Şu anda palamut bol miktarda var, sonra da lüfer ve çinekop bekliyoruz. İnşallah o da gelecek. Ancak mayın tedirginliği var. Tedirginlik ister istemez oluyor. Çünkü gece karanlıkta avlanıyoruz. Tedirgin geziyoruz ama devletimizin sağ olsun önlemini alıyor. Hiçbir şey gördüğümüz yok. Yani korka korka bir balıkçılık yapıyoruz bu sene. Bu yaz ayında da ilk mayınların çıktığında da gece balıkçılık yapmak yasaklanmıştı. Şu an bir öyle bir yasak gelse balıkçı biraz zor duruma da düşer" dedi.



‘GIRGIRLAR KÜÇÜK BALIKÇILIĞI ETKİLİYOR’



Palamut bolluğunun yaşanmasının ardından bölgeye farklı yerlerden gelen gırgırla balıkçılık yapanların küçük balıkçılığı etkilediğini ifade eden Çevik, "Cihazların etkisi var, büyük cihazlar kullanıyorlar. Balığı ister istemez bir şok dalgası veriyorlar. Balığı yukarıdan 25-30 metrelerden kıyas almıyorlar. Biz o sularda avlanamıyoruz şu an. Bizim avlanacağımız sular en fazla 20-25 metre. O suya da indirmiyorlar balığı. Çünkü teşkilatlar büyük, sistem büyük, cihazlar büyük. Milyon dolarlık cihazlar var adamlarda" diye konuştu.



Balık fiyatlarının bolluğa göre iyi olduğunu belirten Çevik, "Bol olmasına göre balık fiyatları çok iyi. Daha ilk zamanlara göre biraz yüksekti ama şu an bu bolluğa göre çok iyi. Balıkçı böyle bir sezon belki 50 yıl önce görmüştür ama bu yakınlarda böyle bir sezon yoktur" ifadelerini kullandı.



Kıyıköy Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Şaban Turan da gırgırların bölge balıkçılarına zarar verdiğini ve küçük teknelerin avlanma yapamadığını söyledi.