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Pakize Suda yaşamını yitirdi

21 Aralık 2022 Çarşamba 15:55
Pakize Suda yaşamını yitirdi

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde beynine pıhtı atması sonucu felç geçiren ve yoğun bakımda tedavi gören oyuncu, yazar Pakize Suda, hayatını kaybetti.

Oyuncu, yazar Pakize Suda, 2016 yılında ilk olarak kanser tedavisi gören kardeşi Nuran Suda'yı bir yıl sonra ise annesi Sehavet Suda'yı kaybetti. Suda, opera sanatçısı ablası Ayşe Suda ve yeğenleriyle teselli buldu. Bir süre sonra Pakize Suda'nın 'akıl zayıflığı' yaşadığını belirten ablası Ayşe Suda tarafından geçen yıl 11 Kasım'da vesayet davası açıldı. Çeşme Sulh Hukuk Mahkemesi, yeğeni Dilara Elagözlü'nün vasi olarak atadı.

ALTI GÜN ÖNCE FELÇ GEÇİRDİ

Akıl zayıflığı nedeniyle kötü günler yaşayan Pakize Suda, 15 Aralık'ta rahatsızlandı. Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Pakize Suda'nın beynine giden ana damarlardan birinde pıhtı oluştuğu belirlendi. Bu nedenle felç geçiren ve yoğun bakımda tedaviye alınan Pakize Suda, bugün 11.00 sıralarında hayatını kaybetti. Suda'ın ölümü ailesi ve yakınlarını üzdü. Suda'nın vasisi de olan yeğeni Dilara Elagözlü, "Beyne giden damarlardan birinde pıhtı oluşunca felç geçirdi. Yoğun bakımdaydı. Solunum güçlüğü çekiyordu. Çok üzgünüz. Kendisinden önce vefat eden annesi ve kardeşine kavuştu. Sevenlerinden dua etmelerini istiyorum. Başımız sağ olsun. Cenazesi 23 Aralık'ta Muğla'dan kaldırılacak" dedi. 

Son Güncelleme: 21.12.2022 15:56
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Pakize Suda Yaşamını Yitirdi
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