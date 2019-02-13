Ozan Arif, yaşamını yitirdi

SAMSUN (DHA)

Ozan Arif olarak tanınan halk ozanı ve bestekar Arif Şirin (69), Samsun'da kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kanser tedavisi gören halk ozanı ve bestekar Ali Şirin, bugün saat 05.00 sıralarında hayatını kaybetti.

Ozan Arif, Giresun'un Alucra ilçesine bağlı şimdiki ismi ile Yükselen, eski adı ile Hapu köyünde 1949'da doğdu. Babasının memuriyeti dolayısıyla, ilk ve ortaokulu Samsun`da bitirdi. 1970'de başladığı öğretmenlik mesleğinde Samsun'un Devgeriş köyünde 5 yıl öğretmenlik, 4 yıl ise okul müdürlüğü görevi olmak üzere 9 yıl hizmet verdi. 24 Eylül 1980 ve 5 Kasım 1991 tarihleri arasında Almanya'da yaşadı. Güzel sanatlara yeteneği, şiire ilgisi ve özellikle şairliğe olan kabiliyetinden dolayı okul çağlarında şiir ve resim dallarında birincilikler ve ödüller almaya başlayan Ozan Arif`in başarıları, hayatının ileriki yıllarında yöresel sınırları aşıp Türkiye genelinde de devam etti. Birçok şiir ve halk edebiyatı yarışmalarında üstün başarı gösteren Ozan Arif`in Türk Halk Edebiyatı`nın şiir, atışma, muamma, irticalen şiir söyleme, lebdeğmez (dudakdeğmez), güzelleme ve diğer dallarında çeşitli tarihlerde aldığı Türkiye birincilikleri, sertifikalar ve ödüller vardır. Bunların yanında Konya`da Türkiye Aşıklar Bayramı`nda değişik yıllarda, değişik dallarda birincilikler elde eden Ozan Arif, yine Konya Aşıklar Bayramı`nda 1976, 1977 ve 1978 yıllarında her dalda altın madalya kazanmıştır.

OZAN ARİF'İN OĞLU: TÜRKİYE, DEĞERLİ HALK OZANINI KAYBETTİ

'Ozan Arif' olarak tanınan halk ozanı ve besteci Arif Şirin'in tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesinin ardından Samsun'un Atakum ilçesine bağlı İncesu Mahallesi'ndeki evine yakınları ve sevenleri, taziye ziyaretinde bulunmak için geldi. Eşi Süheyla Şirin ile oğlu Mehmet Alp Şirin, taziyeleri kabul etti. Evin önüne de taziye çadırı kuruldu. Babasının hastalığının 2016 yılında tespit edildiğini anlatan Mehmet Alp Şirin, "Yemek borusunda çıkan tümör nedeniyle 2016'nın sonuna doğru ameliyat oldu. Başarılı bir ameliyat geçirmişti. Sonra 'Her şey yolunda' dendi kontrollerde de her şey iyi çıktı. Ondan sonra birdenbire rahatsızlığı tekrarladı. Son olarak 2 haftadır Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Son birkaç günde durumu kötüleşti. Ondan önce durumu daha iyiydi. Babamın tedavisini yürüten bütün doktorlarına ve sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum, çok ilgilendiler. Bence Türkiye, değerli bir halk ozanını kaybetti. Türk milliyetçileri Ozan Arifi kaybetti. Ben değerli bir halk ozanını, Ozan Arif'i, babamı kaybettim. Acım çok taze, çok büyük" dedi.

Arif Şirin için 16 Şubat Cumartesi günü cenaze töreni düzenleneceği, Samsun Büyük Camii'de öğle vakti kılınacak namazın ardından Şirin'in Kıranköy Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi.