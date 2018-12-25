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Otomobilin çarptığı anne öldü, oğlu ağır yaralandı

Aydın’ın Çine ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan anne Raziye Kızılyaprak (51) ve oğlu Ferdi Kızılyaprak’a (23) otomobil çarptı. Kazada anne öldü, oğlu ise yaralandı.

Otomobilin çarptığı anne öldü, oğlu ağır yaralandı

Aydın’ın Çine ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan anne Raziye Kızılyaprak (51) ve oğlu Ferdi Kızılyaprak’a (23) otomobil çarptı. Kazada anne öldü, oğlu ise yaralandı.

25 Aralık 2018 Salı 09:09
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Otomobilin çarptığı anne öldü, oğlu ağır yaralandı

Kaza, saat 21.30 sıralarında Aydın-Muğla yolunda Dorumlar Mahallesi yakınlarındaki döner kavşakta meydana geldi. Aydın'dan Muğla'ya giden Erkin A. yönetimindeki 48 LH 445 plakalı otomobil, kızı Pınar Güzel'in evine gitmek için kavşağın karşısına geçmeye çalışan Raziye Kızılyaprak ve oğlu Ferdi'ye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan yaya Raziye Kızılyaprak olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan oğlu Ferdi Kızılyaprak (23) ise çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Ferdi Kızılyaprak'ın hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilirken, kazada ölen anne Raziye Kızılyaprak’ın cenazesi Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili jandarma soruşturma başlattı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AydınçineTrafik Kazası
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