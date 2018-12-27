ANKARA’da trafiğe kapalı alana giren alkollü sürücünün kullandığı otomobil, merdivende asılı kaldı. 300 promil alkollü çıkan sürücü, polis ekiplerine, "Ben alkollü değilim. Arabamı buraya park edip, eğlenmeye gittim" dedi.

Olay, saat 02.30 sıralarında Çankaya ilçesi Meşrutiyet Mahallesi Yüksel Caddesi'nde meydana geldi. Hasan Ali K. yönetimindeki 06 DG 4077 plakalı otomobil, girişinde uyarı levhalarının bulunduğu trafiğe kapalı alana girdi. Vatandaşların uyarısına aldırmayan Hasan Ali K., Atatürk Bulvarı'na doğru yoluna devam etti. Otomobil, İnsan Hakları Anıtı önüne geldiğinde merdivenlerde asılı kaldı.

Çevre esnafın ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Ekipler, Hasan Ali K.'yı araçtan indirerek anahtara el koydu. Polis ekiplerinin yaptığı alkol testinde, Hasan Ali K.'nın 300 promil alkollü olduğu saptandı. Bu sırada polis ekipleriyle tartışan Hasan Ali K., "Arabayı buraya park ettim. Ben sarhoş değilim. Aracımı oraya bırakarak gidip yedim, içtim ve eğlendim" dedi.

Merdivende asılı kalan otomobil, çekici tarafından kaldırılarak otoparka çekildi. Uzun uğraşlar sonucu ikna edilen Hasan Ali K. da ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir esnaf, "Buraya normalde sadece polis ekipleri girip, çıkıyor. Sürücü bir anda buraya daldı. Biz 'dur' dedik, peşinden koştuk, ama durduramadık. Az ilerideki merdivende asılı kaldı öylece. Polis ekipleri şahsın yanına gelip anahtarı elinden aldılar. Bisikletin bile zor geçtiği yerden koca arabayı geçirmeye çalıştı. Allah'tan yaya falan yoktu" diye konuştu.