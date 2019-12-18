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Osmaniye'de DEAŞ Operasyonu: 19 gözaltı

Osmaniye'de polisin ve jandarmanın düzenlediği operasyonlarda toplam 19 kişi gözaltına alındı.

Osmaniye'de DEAŞ Operasyonu: 19 gözaltı

Osmaniye'de polisin ve jandarmanın düzenlediği operasyonlarda toplam 19 kişi gözaltına alındı.

18 Aralık 2019 Çarşamba 15:16
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Osmaniye'de DEAŞ Operasyonu: 19 gözaltı

DEAŞ'IN EMİR VE SAVAŞÇISI 6 KİŞİ, OSMANİYE'DE YAKALANDI

Osmaniye'de, DEAŞ terör örgütü içerisinde 'emir' ve 'savaşçı' düzeyinde faaliyet gösteren 6 şüpheli, jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.
Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik, yılbaşında meydana gelebilecek sansasyonel eylemlerin önlenmesi kapsamında, Suriye'deki çatışma bölgelerinde irtibatlı olarak faaliyet gösteren şahısların tespitine ve engellenmesine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda, belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, Suriye'de bulunduğu süre içerisinde DEAŞ terör örgütü içerisinde 'emir' ve 'savaşçı' düzeyinde faaliyet gösterdiği tespit edilen Suriye uyruklu D.E., M.M., M.K., U.H., H.A. ve H.E.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen çok sayıda dijital materyale incelenmek üzere el konuldu.

ÖRGÜTÜN LİDERİNE BAĞLI ÇALIŞMIŞ

Şüphelilerden H.E.'nin, örgütün öldürülen lideri Ebu Bekir el Bağdadi'ye bağlı olarak çalıştığı, hücre sorumlusu olduğu öne sürüldü. U.H.'nin ise örgüte ait kamplarda sağlık personeli olarak faaliyet yürüttüğü ve yaralanan örgüt mensuplarını tedavi ettiği bildirildi. Diğer şüphelilerin ise hendek ve tünel kazma faaliyetlerinde yer aldığı saptandı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

OSMANİYE'DE 13 KİŞİ EMNİYET TARAFINDAN GÖZALTINA ALINDI

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin tespiti, deşifresi ve engellenmesine yönelik yaptığı ortak çalışmalarda, yılbaşı öncesi ve yılbaşı günü eylem planlamalarının olabileceği istihbaratı üzerine harekete geçti. Kent merkezinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, 13 DEAŞ terör örgütü mensubu yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülürken, ele geçirilen dijital materyallere ise incelenmek üzere el konuldu. Gözaltına alınan şüphelilerin 2'sinin Irak, diğerlerinin ise Suriye vatandaşı olduğu bildirildi. Suriyeli şüphelilerden birinin örgütte 'emir' olarak, bir diğerinin ise 'kadı' olarak faliyet gösterdiği kaydedildi. (OSMANİYE)

DHA

Anahtar Kelimeler:
Osmaniyede DEAŞ Operasyonu
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