Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 21°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
98955
ALTIN
282.246
DOLAR
5.8688
STERLİN
7.3661
EURO
6.4704
Bininci kök hücre nakline kutlama
Bininci kök hücre nakline kutlama
Milli atlet Necati Er, Avrupa'da 'Yılın Parlayan Yıldızı' ödülüne aday
Milli atlet Necati Er, Avrupa'da...
Türkiye'nin ilk yerli sıcak hava balonu, Kapadokya semalarında
Türkiye'nin ilk yerli sıcak hava...
Dünyaca ünlü Devrek bastonuna ilgi gün geçtikçe artıyor
Dünyaca ünlü Devrek bastonuna ilgi...
'Grip aşısı eylül- ekimde olunmalı'
'Grip aşısı eylül- ekimde olunmalı'
İş fırsatları için hemen tıkla!

OSBÜK’ten 'Barış Pınarı Harekatı’na destek

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, Türk Silahları Kuvvetleri'nin, Suriye’nin kuzeyinde başlattığı Barış Pınarı Harekatı’na destek verdiklerini açıkladı.

OSBÜK’ten 'Barış Pınarı Harekatı’na destek

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, Türk Silahları Kuvvetleri'nin, Suriye’nin kuzeyinde başlattığı Barış Pınarı Harekatı’na destek verdiklerini açıkladı.

11 Ekim 2019 Cuma 11:35
7 Okunma
OSBÜK’ten 'Barış Pınarı Harekatı’na destek

KONYA - Memiş Kütükcü, Barış Pınarı Harekatı’nın Türkiye’nin ve bölgenin kalıcı istikrarı için başlatıldığını ifade ederek, şunları söyledi:

''Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla, ülkemizin ve bölgemizin güvenliğini sağlamak, huzuru tesis etmek amacıyla Suriye’nin kuzeyinde bölücü terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı’na, Organize Sanayi Bölgeleri camiası olarak tam destek veriyoruz. Ülkemizin dört bir yanında sanayi üretimi yapan, bir milyon 900 bin insana doğrudan istihdam sağlayan OSB’lerimizin çatı kuruluşu OSBÜK olarak biliyoruz ki, Türkiye bölgenin kalkınması için büyük fırsatlar ülkesidir. Ancak bu fırsatların kalkınmayı getirebilmesi için, bölgenin kalıcı istikrara kavuşması, huzur ve güven ortamının pekişmesi şarttır. Bu anlamda Türkiye’nin huzur adına yaptığı Barış Pınarı Harekatı’nın başarıya ulaşacağından hiç şüphemiz yok. Camia olarak devletimizin ve kahraman Mehmetçiklerimizin barış adına verdiği mücadelelerin tam destekçisi olduğumuzu bu vesileyle bir kez daha ifade etmek isterim. Ayrıca hain PKK/YPG terör örgütünün alçakça saldırılarında şehit düşen kardeşlerimize rabbimden rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.”  

DHA

Son Güncelleme: 11.10.2019 05:18
Anahtar Kelimeler:
DestekBarış Pınarı HarekatıOSBÜK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Rafet Efendi' adliyede
'Rafet Efendi' adliyede
Kırıkkale'de vatandaşlara Türk bayrağı dağıtıldı
Kırıkkale'de vatandaşlara Türk bayrağı dağıtıldı
Didim ve Kuşadası açıklarında 157 kaçak göçmen yakalandı
Didim ve Kuşadası açıklarında 157 kaçak göçmen yakalandı
Türkiye'nin ilk yerli sıcak hava balonu, Kapadokya semalarında
Türkiye'nin ilk yerli sıcak hava balonu, Kapadokya semalarında
Yalova'da 4.0 büyüklüğünde deprem
Yalova'da 4.0 büyüklüğünde deprem
İstanbullulara yedireceklerdi... Poşetler dolusu ele geçirildi
İstanbullulara yedireceklerdi... Poşetler dolusu ele geçirildi
Nefes kesen kurtarma tatbikatı
Nefes kesen kurtarma tatbikatı
MSB: Teröristlerin saldırısında masum sivil vatandaşlarımız yaralandı
MSB: Teröristlerin saldırısında masum sivil vatandaşlarımız yaralandı
Diyarbakır'da HDP'lilerin izinsiz açıklamasına müdahale
Diyarbakır'da HDP'lilerin izinsiz açıklamasına müdahale

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans