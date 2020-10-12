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Oruç Reis, limandan ayrıldı

ANTALYA Limanı'na bakım ve ikmal için 1 ay önce demirleyen sismik araştırma gemisi Oruç Reis, yeni NAVTEX yayımlanmasının ardından hareket etti. Limandan ayrılıp, Konyaaltı sahili açığına demirleyen gemi son hazırlıklarını yaparken, sahilde spor yapan vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.

12 Ekim 2020 Pazartesi 09:46
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Oruç Reis, limandan ayrıldı

Türkiye'nin ilk ve tek sismik araştırma gemisi Oruç Reis için yeni bir NAVTEX yayımlandı. Bu NAVTEX'e göre Oruç Reis, Antalya'nın Kaş ilçesi ve Meis Adası güneyinde 10 gün süreyle sismik araştırma yapabilecek. Dün gece saatlerinde yayımlanan NAVTEX'in ardından Oruç Reis, 1 aydır bakım ve ikmal için demirlediği Antalya Limanı'ndan ayrıldı.

Yeni görevi için Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı sahili açığına demirleyen Oruç Reis, son hazırlıklarını yapıyor. 09.00'da hareket ederek görev yerine gideceği beklenen gemi, sismik araştırmalara başladığı 10 Ağustos'tan bu yana 3500 kilometrelik alanda çalışma yaptı.

Sabah saatlerinde sahilde spor yapan vatandaşların da dikkatini çeken geminin, yeni bir NAVTEX yayımlanmazsa 22 Ekim günü 23.00'de görevi sona ermiş olacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Oruç ReisGemiSismik
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