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Ormandaki vahşette flaş gelişme

Keşan'da öldürülen Didem'in katil zanlısı babası çıktı

Ormandaki vahşette flaş gelişme

Keşan'da öldürülen Didem'in katil zanlısı babası çıktı

18 Ocak 2019 Cuma 14:57
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Ormandaki vahşette flaş gelişme

EDİRNE - Edirne'nin Keşan ilçesinde ormanlık alanda kesik kolu ve diğer vücut parçaları bulunan Didem Uslu'yu (32) dönerci ustası olan babası Hasan Uslu'nun öldürdüğü ortaya çıktı. Polis, Didem Uslu'nun annesi Satı ve babası Hasan Uslu'yu gözaltına aldı. Cinayeti itiraf eden Hasan Uslu'nun, kızını evde çıkan tartışma sırasında öldürdüğünü, cesedini bıçakla parçalara ayırdıktan sonra uzuvları 3-4 gün içerisinde dışarı çıkarıp ormanlık alana attığını söyledi.

Keşan'da geçen 9 Ocak Çarşamba günü, ormanlık alanda kozalak toplamaya giden bir kişi tarafından gazete kağıdına sarılmış kesik insan kolu bulundu. Polis ekiplerince yapılan parmak izi incelemesinde, omuz hizasından kesildiği belirlenen sol kolun, Didem Uslu isimli kadına ait olduğu tespit edildi. Olayla ilgili Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri soruşturma başlatırken, İstanbul'dan gelen ceset arama köpeğiyle aynı bölgede arama başlatıldı. Kesik kolun bulunduğu ormanlık alanda birer gün arayla kadına ait olduğu değerlendirilen kalça kemiğinin yanı sıra diğer uzuvlar bulundu. Yapılan incelemede, vücut parçaları üzerinde düzgün kesikler olduğu belirlendi.

Bu tespit üzerinden yola çıkan polis ekipleri, Didem Uslu'nun dönerci ustası olan ve döner bıçağını rahat kullandığı bilinen babası Hasan Uslu üzerinde yoğunlaştı. Uslu Ailesi'nin oturduğu evde yapılan aramada cinayete dair izler bulundu. Polis ekipleri, bu gelişmenin ardından Didem Uslu'nun babası Hasan, annesi Satı ile İstanbul'da oturduğu belirlenen kız kardeşi Özlem Uslu'yu gözaltına aldı.

Baba Hasan Uslu ilk ifadesinde suçunu itiraf ederek kızını evde çıkan tartışma sırasında öldürdüğünü itiraf etti. Şüpheli, kızının cesedini bıçakla parçalara ayırdıktan sonra uzuvları 3-4 gün içerisinde dışarı çıkarıp ormanlık alana attığını söyledi. Soruşturma kapsamında ormanlık alana götürülen baba Uslu, kızına ait parçaların yerlerini tek tek gösterdi.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgunun ardından Didem Uslu'nun kız kardeşi Özlem Uslu serbest bırakılırken, anne Satı ve baba Hasan Uslu ise işlemlerden sonra sağlık kontrolünden geçirilerek Keşan Adliyesi'ne sevk edildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ormanda VahşetKeşanDidem
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